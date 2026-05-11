۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

انصراف ۶ کاندیدا از انتخابات ریاست فدراسیون تکواندو

۶ کاندیدای مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو از شرکت در این مجمع کناره گیری کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو در حالی امروز (دوشنبه ۲۱ اردیبهشت) در آکادمی ملی المپیک آغاز شد که پیش از آغاز رسمی انتخابات، ۴ کاندیدا انصراف خود را اعلام کردند.

فریبرز عسکری، یوسف کرمی، علی نوری، سید حسن زاهدی، احمد لاریجانی و حسین حسین‌زاده نامزدهایی بودند که از حضور در انتخابات انصراف دادند.

بدین ترتیب هادی ساعی، اصغر رحیمی، مجید نیری و سیروس رضایی در انتخابات فدراسیون تکواندو باقی ماندند.

