به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، آیین افتتاح دبیرستان دوره متوسطه شهدای دانشآموز میناب، بهمنظور عمل به مسئولیتهای اجتماعی شرکت ملی نفت ایران و با همکاری اداره کل نوسازی مدارس خوزستان، در شهرک دو هزار واحدی نفت اهواز برگزار شد.
بر اساس این گزارش، بهزاد شیخی مشاور مدیرعامل این شرکت در آیین افتتاح دبیرستان دوره متوسطه شهدای دانشآموز میناب بیان کرد: با وجود اینکه در حال نبردی تمامعیار با استکبار جهانی هستیم، اما با توجه به رسالت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در حوزه مسئولیتهای اجتماعی و همچنین تأکیدات رئیس جمهوری، وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، خدمترسانی در این حوزه با قوت ادامه دارد.
وی به تداوم پروژههای عمرانی با وجود شرایط جنگ تحمیلی اشاره و تصریح کرد: از ابتدای امسال تا امروز، ۱۷ پروژه عمرانی را به سرانجام رساندیم.
بر اساس این گزارش، آیین افتتاح دبیرستان دوره متوسطه شهدای دانشآموز میناب با حضور استاندار خوزستان، نمایندگان مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران صنعت نفت و برخی مسئولان استانی برگزار شد. این مدرسه که به یاد شهدای دانشآموز میناب نامگذاری شده، از محل اعتبارات صنعت نفت به میزان ۹ میلیارد تومان و با هدف توسعه فضاهای آموزشی و رفاه حال فرزندان کارکنان صنعت نفت در شهرک دو هزار واحدی نفت احداث شد.
