به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بابک دارابی در گفتگویی با اشاره به پروژه‌هایی که این مدیریت همسو با مسئولیت‌های اجتماعی دنبال می‌کند، بیان کرد: ساختار مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت با توجه به ابلاغیه وزیر نفت چهارچوب مشخصی دارد و براساس آن، کارگروه مسئولیت اجتماعی تعریف شده است.

وی با بیان اینکه همه درخواست‌ها از طریق شرکت‌ها، نهادها، سازمان‌ها، مسئولان و نمایندگان مجلس در این کارگروه براساس محدودیت منابع اعتباری و اولویت‌های تعریف‌شده، ارائه، بررسی و تصمیم‌گیری می شود، افزود: درنهایت طرح‌های مصوب شده در هیئت‌مدیره شرکت‌های ذی‌ربط برای اجرا به سیستم مدیریت نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز شرکت ملی نفت ایران ابلاغ شود.تمرکز صنعت نفت در حوزه مسئولیت اجتماعی اجرای پروژه‌های اثرگذار است .

دارابی با تأکید بر اینکه مدیریت نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز شرکت ملی نفت ایران درواقع مجری پروژه‌های مسئولیت‌های اجتماعی ابلاغی از سوی هیئت‌مدیره‌های شرکت‌های اصلی و تابعه است، توضیح داد: گاهی چنین تصور می‌شود که این مدیریت، تعیین‌کننده پروژه‌های مسئولیت‌های اجتماعی است، اما همکاران ما در این بخش تنها مجریان این پروژه‌ها هستند.

مدیر نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز شرکت ملی نفت ایران بیان کرد: تلاش می‌کنیم پروژه‌های عام‌المنفعه را براساس ضوابطی دنبال کنیم که افراد و جوامع پیرامون پروژه بیشترین سود را ببرند. برای نمونه، در پروژه‌های راه و شهرسازی، براساس اعتباری مشخص مسئولیت بخشی از پروژه‌های مورد نظر را به عهده می‌گیریم که معمولاً شامل نقاط حادثه‌خیز پروژه است.

دارابی گفت: در چنین شرایطی همکاران ما با تحقیقات میدانی ازجمله دریافت آمار مسیرهای تصادف‌محور از پلیس راه و یا راهداری منطقه مورد نظر، نقاط پرخطر را شناسایی و به مسئولان آن منطقه اعلام می‌کنیم که اعتبار لازم برای ایمن‌سازی هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه گاهی نیز پروژه‌ احداث یک جاده جدید پیشنهاد می‌شود، تصریح کرد: در آن صورت ما در بخش ابنیه فنی مانند ساخت پل یا تونل تأمین اعتبار می‌کنیم. البته با این شرط که خروجی پروژه مشخص و امکان بهره‌برداری از آن نیز در زمان تعیین‌شده وجود داشته باشد. همچنین اعلام می‌شود که اعتبار مورد نظر برای پروژه مقطوع است و باید پروژه با استفاده از ظرفیت‌های اعتباری طرفین، به‌ویژه دستگاه متولی اصلی راه فعال شود.

مدیر نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها برای پذیرش پروژه‌های بخش مسئولیت‌های اجتماعی به سرانجام رسیدن آن‌هاست، افزود: همکاران ما در این پروژه‌ها تنها یک ناظر نیستند و برای پیشرفت پروژه مورد نظر اقدام‌هایی را انجام می‌دهند که حتی در حوزه مسئولیت آن‌ها تعریف نشده است.

وی ادامه داد: به‌عنوان نمونه، برای پیشرفت کار ممکن است با دادستان یا رئیس منابع طبیعی منطقه مورد نظر دیدار کنند. زمانی که تعهدی ایجاد شده و پروژه‌ای شروع می‌شود، همه همکاران ما پیشرفت کار را از دید یک ناظر عالیه بررسی نمی‌کنند، بلکه تمام تلاش خود را برای رفع موانع موجود استفاده می‌کنند.

مدیر نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه فعالیت‌های وزارت نفت در بخش مسئولیت‌های اجتماعی فقط به این موارد محدود نمی‌شود، بلکه در بخش‌هایی مانند مدرسه‌سازی نیز فعالیت داریم، گفت: برای نمونه، یک خیر تصمیم به ساخت مدرسه‌ای می‌گیرد که در میانه راه به دلیل افزایش تورم و کمبود نقدینگی، به تأمین اعتبار برای تکمیل ساختمان نیاز دارد که ما آن‌ها را در این بخش حمایت می‌کنیم.

دارابی گفت: طبق آخرین آمار، این مدیریت، ۲ هزار و ۱۹۰ مدرسه با اعتبار ۷/۲ همت را همسو با مسئولیت‌های اجتماعی در دستور کار دارد که از این تعداد یک‌هزار و ۸۷ پروژه تکمیل شده و یک‌هزار و ۱۰۳ پروژه با اعتبار ۵ همت در دست اقدام است. درست است که ما در جایگاهی هستیم که می‌توانیم صفر تا صد ساخت یک مدرسه را با نام نفت به عهده بگیریم، اما اگر بتوانیم مدارس نیمه‌کاره‌ای که در کشور وجود دارد و به دلیل نبود سرمایه به پایان نرسیده را کامل کنیم، ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کنیم.

وی تأکید کرد: در این میان، برخی از پروژه‌ها نیز با اعتبارات وزارت نفت دنبال می‌شود. اما با توجه به اینکه بحث مدرسه‌سازی از سوی رئیس‌جمهوری تأکید شده است، تصمیم گرفته شد ابتدا پروژه‌های نیمه‌کاره در مناطق را تکمیل کنیم تا اول مهر به بهره‌برداری برسند.

مدیر نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه هیچ پولی برای هیچ پروژه‌ای فریز نمی‌شود، توضیح داد: با اجرایی‌شدن هرکدام از پروژه‌های در دستور کار و ایجاد صورت‌وضعیت، اعتبار مورد نیاز به آن پروژه داده می‌شود.

دارابی ضمن قدردانی از وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی و مالی شرکت ملی نفت ایران برای تأکید بر اجرای پروژه‌ها، به توانمندسازی مدیران، دبیران و دانش‌آموزان برخی استان‌ها به عنوان یکی دیگر از طرح‌های اجرایی این مدیریت اشاره کرد و گفت: براساس این الگوی آموزشی، تعدادی از دبیران در استان‌ها موردنظر شناسایی و آموزش داده شده‌اند تا با کسب توانمندی‌های لازم، دبیران دیگر را آموزش دهند. با توجه به نتایج قابل توجه این طرح در جهت توسعه پایدار استان‌های مربوطه، گزارش مبسوط دیگری در آینده ارائه خواهد شد.