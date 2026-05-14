طاهره مقدسی دندانپزشک در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با نگرانی بانوان باردار برای رفتن به دندانپزشکی و خطر اشعه رادیوگرافی، اظهار کرد: برخلاف تصور اکثر افراد، در دوران بارداری از دندان کلسیم برداشته نمی‌شود و دندان ضعیف نمی‌شود بلکه اگر کمبود کلسیم خون در کار باشد از استخوان ها برداشته می‌شود؛ در نتیجه مکمل‌های کلسیم با تجویز پزشک مصرف می‌شوند.



وی با بیان اینکه یکی از نگرانی‌های دوران بارداری پرتوی اشعه حین رادیوگرافی از دندان‌هاست، افزود: این دیدگاه که اشعه به جنین آسیب جدی می‌رساند، کاملاً اشتباه است چون باید بدانید که میزان اشعه حین رادیوگرافی از تک‌تک دندان‌ها جمعا میزان خطرناکی نیست.



مقدسی ادامه داد: به خاطر آرامش مادر در سه ماهه اول که حساس‌ترین دوره بارداری محسوب می‌شود، در زمان رادیوگرافی از پوشش سربی برای شکم و گردن(ناحیه تیروئید) استفاده می‌شود که جاذب اشعه است.



وی با اشاره نگرانی‌هایی که نباید درباره دندانپزشکی در بارداری وجود داشته باشد، گفت: از دوز اشعه رادیوگرافی که دندانپزشک تجویز می‌کند، نگران نشوید و اگر نیاز به جرم‌گیری هست، انجام دهید و این کار بدون خطر است.



این دندانپزشک اضافه کرد: اگر در بارداری دندانی پوسیده شد حتما آن را ترمیم کنید و اگر دردناک شد و لازم به درمان ریشه داشت با صلاحدید پزشک انجام دهید.



وی با بیان اینکه کشیدن دندان اگر اورژانسی نباشد به تعویق بندازید، افزود: بهترین دوره برای درمان‌های دندانپزشکی سه ماهه دوم است و در صورت وجود درد، مجاز به مصرف استامینوفن ساده و استفاده از خمیردندان و دهانشویه فلوراید هستید و آنتی بیوتیک فقط و فقط تحت نظر پزشک مجاز است.