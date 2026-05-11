به گزارش خبرنگار مهر، فرجالله فصیحی صبح دوشنبه در نشست مشترک با خبرنگاران به مناسبت هفته شوراها با اشاره به تحولات پرفرازونشیب کشور در سال ۱۴۰۴، این بازه زمانی را با سه حادثه مهم همراه دانست و گفت: نخستین حادثه، جنگ دوازدهروزهای بود که استکبار جهانی و صهیونیسم بینالملل علیه کشورمان آغاز کردند و به شهادت جمعی از فرماندهان و آسیبهای نظامی، انتظامی و مردمی منجر شد؛ جنگی که نهایتاً با درخواست خود دشمن، آتشبس برقرار گردید.
وی حادثه دوم را آشوبها و اغتشاشات داخلی عنوان کرد و افزود: این آشوبها نیز در ادامه همان سیاستهای دشمن بهوجود آمد و بخش عظیمی از شهرهای ما را دچار ناآرامی کرد؛ اما بهلطف حضور بهموقع مردم، این فتنه نیز در کمتر از ۴۸ ساعت خاموش شد و البته تلفات آن از جنگ دوازدهروزه بیشتر بود.
رئیس شورای شهر قزوین، با اشاره به جنگ رمضان بهعنوان سومین حادثه گفت: این درگیری که از اسفندماه آغاز شد، منجر به شهادت تعدادی از فرماندهان، دانشمندان، نیروهای امنیتی و انتظامی، مردم عزیز و همچنین جمع کثیری از دانشآموزان مدرسه طیبه میناب شد و باز هم این دشمن بود که درخواست آتشبس داد و هماکنون در شرایط نهجنگ و نهصلح بهسر میبریم.
فصیحی با ستودنی خواندن حضور مردم در صحنه و قدردانی از نیروهای مسلح، تأکید کرد: میدان، خیابان و دیپلماسی در کنار یکدیگر قرار دارند تا بتوانیم اهداف خود را بر دشمن زبون و قدرتنمای پوشالی تثبیت کنیم.
وی در ادامه، با بیان اینکه عملکرد شهرداری و شورای شهر در سال گذشته علیرغم حوادث، کارنامهای قابل قبول بوده است، به تشریح ۱۲ برنامه موفق اجراشده پرداخت و افزود: استخر امیرکبیر که سالها در حال ساخت بود، تکمیل و افتتاح شد. همچنین سالنهای ورزشی مشعلدار و ناصرآباد، خانه فرهنگ چوبیندر به نام شهید محمود رفیعی، و ذخیره آب بوستان فدک بهعنوان یک مجموعه تفریحی مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
رئیس شورای شهر قزوین با اشاره به بهبود وضعیت آبی باغستانها گفت: امسال برای اولین بار، باغستانها دو نوبت سیراب شدند. سال گذشته حتی نتوانستیم تمام باغستانها را آبیاری کنیم، اما امسال بهلطف نزولات جوی و تکمیل کانالها، این مهم محقق شد.
فصیحی به افتتاح سه بوستان محلی، گذر خوراک در میدان ولیعصر (عج) و خیابان خرمشهر، تکمیل روشنایی بلوار امیرکبیر و جاده اسماعیلآباد اشاره کرد و از بهرهبرداری هتل قهرمانی، درسلطنه و رستوران خورشید پس از سالها وقفه خبر داد.
وی با اشاره به دغدغه ساکنان شهرک دانش، خاطرنشان کرد: ساکنان این منطقه همواره از پارک ماشینهای سنگین در کنار معابر گلایه داشتند که با احداث یک پارکینگ بزرگ، این معضل برطرف و پروژه آماده بهرهبرداری شد. همچنین پارکینگ ورزشگاه شهید رجایی و محوطه نابسامان آن ساماندهی و تکمیل گردید.
به گفته رئیس شورای شهر قزوین، اصلاح هندسی چندین چهارراه، رونمایی از المان شهدای شاخص از جمله شهید لشکری، شهید حسنپور و شهید سلیمانی و ساماندهی مشاغل شهری در میدان مادر و بلوار شهید بهشتی از دیگر اقدامات سال گذشته بوده است.
فصیحی در تشریح پروژههای در حال اجرا اظهار داشت: بلوار ۶۵ متری حدفاصل دانشگاه آزاد تا ابتدای جاده اسماعیلآباد در حال احداث است. میدان میوه و تره بار نیز که اخیراً پیشرفت خوبی داشته، مراحل ستونگذاری و اجرای سقف را پشت سر میگذارد و امیدواریم تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسد.
وی از کند شدن روند تقاطع دفاع مقدس و نسیم شمال خبر داد و علت را همزمانسازی بهرهبرداری از این دو پروژه برای جلوگیری از راهبندان اعلام کرد و افزود: در حال خاکبرداری هستیم و این تقاطع نیز تا پایان سال تکمیل خواهد شد.
رئیس شورای شهر قزوین در خصوص جاده بهشت فاطمه نیز گفت: این معبر سالها برای مردم مشکلساز بود، اما اکنون نهر آن تعویض و ساماندهی شده و تنها ۱۰۰ متر باقیمانده که بهزودی آماده میشود. همچنین فرهنگسرای نیلوفر نیز در حال تکمیل است و در سال جاری افتتاح خواهد شد.
فصیحی با اشاره به شعار انتخاباتی خود مبنی بر عدالتمحوری و تناسب خدمات در مناطق منفصل گفت: امروز بهجرئت میتوانم بگویم خدمات ارزشمندی در اسماعیلآباد، دانش، ناصرآباد، چوبیدر و مشعلدار صورت گرفته است. نیمی از کوچهها و حتی رودخانههای این مناطق ساماندهی شده و هدف توجه به مناطق کمتر برخوردار در این دوره محقق شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر قزوین با اشاره به برخی مشکلات در شهر قزوین گفت: شهر قزوین فاقد یک رهبر و مدیر نهایی تصمیم گیرنده برای حل مشکلاتی از جمله ورودی شهر یا باغستان است.
وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی شهردار و اعضای شورا، اذعان داشت: ممکن است در برخی موضوعات شخصی اختلافسلیقه و چالش وجود داشته باشد، اما در کلیت کار، هماهنگی و اراده جمعی بر توسعه شهر حاکم است و امیدواریم این همدلی تا پایان دوره شورا تداوم یابد.
