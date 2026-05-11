علائم سقط جنین چیست؟

فاطمه نادی، ماما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سقط جنین، گفت: سقط جنین به از دست رفتن جنین قبل از هفته هفتم و چند روز (تقریباً هفته ششم تا هفتم) گفته می‌شود.

وی در خصوص علائم مرتبط با این عارضه افزود: شایع‌ترین علائم شامل خونریزی واژینال است که ممکن است با درد یا بدون درد شکمی باشد، انقباضات رحمی و گاهی تب در موارد عفونی است. البته باید توجه داشت که خونریزی و درد شکمی لزوماً به معنای سقط نیست و می‌تواند علل دیگری داشته باشد، اما یکی از علائم هشداردهنده محسوب می‌شود.

نادی به پدیده‌ای کمتر شناخته‌شده اشاره کرد و گفت: «پدیده‌ای به نام «سقط فراموش‌شده» وجود دارد که در آن ممکن است جنین مرده باشد اما مادر هیچ‌گونه خونریزی یا درد نداشته باشد. در این موارد، تشخیص تنها از طریق سونوگرافی و مشاهده عدم ضربان قلب امکان‌پذیر است.

روش‌های درمانی و تأثیر بر باروری

نادی سه روش اصلی برای مدیریت سقط جنین را ذکر کرد و افزود: انتظار طبیعی به این معنی در برخی موارد، بدن به طور خودکار جنین را دفع می‌کند. روش دوم، استفاده از داروها برای تسریع فرایند دفع است و سومین روش کورتاژ یعنی تخلیه رحم با روش‌های جراحی است.

وی در خصوص تأثیر سقط بر باروری آینده تصریح کرد: اگر سقط جنین به درستی مدیریت شود، معمولاً تأثیر منفی بر بارداری‌های آینده ندارد. با این حال، در صورتی که سقط به روش جراحی (کورتاژ) انجام شود یا با عفونت رحم همراه باشد، ممکن است بر اندومتر رحم تأثیر بگذارد و شانس بارداری را کاهش دهد.

این ماما بر جنبه‌های روانی موضوع تأکید کرد و افزود: تأثیرات روانی سقط نیز نباید نادیده گرفته شود و حمایت روانی در این دوران ضروری است.

زمان مناسب برای اقدام مجدد به بارداری

وی در خصوص زمان‌بندی بارداری مجدد، اظهار کرد: به طور کلی، پس از بهبودی کامل جسمی و روانی مادر، می‌توان اقدام کرد. اگر مشکل خاصی برای بارداری وجود نداشته باشد، معمولاً توصیه می‌شود حدود ۶ ماه صبر شود تا رحم به طور کامل ترمیم شود و آمادگی لازم برای بارداری بعدی فراهم شود.

لزوم بررسی تخصصی در موارد سقط مکرر

نادی در پایان درباره سقط‌های مکرر توضیح داد: سقط جنین مکرر نیازمند بررسی‌های تخصصی است. معمولاً سقطی که بیش از سه بار تکرار شود، تحت عنوان «سقط مکرر» بررسی می‌گردد. در این موارد، بررسی‌هایی مانند تست آنتی‌بادی‌ها، بررسی اختلالات هورمونی و بیماری‌های زمینه‌ای انجام می‌شود تا علت اصلی شناسایی و درمان گردد.

