خوزستان در هر ۳۷ کیلومتر یک مجتمع رفاهی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حق‌نیا صبح امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: با هدف افزایش ایمنی سفر و فراهم کردن فضایی برای استراحت رانندگان و کاربران جاده ای، برنامه ریزی های گسترده ای برای تکمیل طرح های نیمه تمام و جذب سرمایه گذار در بخش مجتمع های خدماتی رفاهی انجام شده است.

وی افزود: بر اساس آمار سامانه یکپارچه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، به طور میانگین به ازای هر ۳۷ کیلومتر آزادراه و بزرگراه در خوزستان یک مجتمع خدمات رفاهی وجود دارد، در حالی که این عدد در متوسط کشوری به ازای هر ۴۲ کیلومتر یک مجتمع است.

حق‌نیا با بیان اینکه خوزستان به دلیل تردد بالای زائران و جایگاه راهبردی در ترانزیت کالا نیازمند توزیع مناسب این مراکز است، ادامه داد: طبق پیش بینی های انجام شده، در سال ۱۴۰۵ با بهره برداری از ۲ مجتمع خدماتی رفاهی جدید، مجموع مجتمع های فعال در سطح استان به ۶۸ باب خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بر اساس آخرین آمار ثبت شده در سامانه های سازمان راهداری، ۲۲ مجتمع خدمات رفاهی در حال ساخت است و ۱۰۸ مجتمع دیگر نیز در مرحله دریافت استعلام های ساخت یا اخذ موافقت اصولی قرار دارند.

معاون فنی و راه های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان تأکید کرد: توسعه این مجتمع ها نقش مهمی در کاهش خستگی رانندگان، ارتقای ایمنی سفر و بهبود خدمات رسانی در محورهای مواصلاتی استان دارد.