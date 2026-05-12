به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد امروز حکم اعدام عبدالجلیل شهبخش فرزند جلال، عنصر آموزشدیده گروهک تروریستی انصارالفرقان اجرا شد.
در پی بازداشت عبدالجلیل شهبخش در جریان اقدامات ضدتروریستی در شرق کشور، پروندهای علیه وی تشکیل و دادسرا او را با عناوین اتهامی بغی از طریق حمله مسلحانه به مقرهای انتظامی و عضویت در گروه باغی انصارالفرقان به دادگاه انقلاب معرفی کرد.
نظر به بررسی دقیق پرونده در مراحل دادسرا و دادگاه و وجود مدارک و مستندات متقن استخراج شده از وسایل ارتباطی و فایلهای صوتی متهم و همچنین اقاریر صریح وی در مراحل مختلف بازجویی و بازپرسی؛ سرانجام با ابرام حکم وی در دیوان عالی کشور، حکم اعدام این عنصر تروریست بامداد امروز اجرا شد.
ماجرای اقدامات تروریستی عبدالجلیل شهبخش در ایام اغتشاشات
یک تیم تروریستی وابسته به گروهک تروریستی انصارالفرقان در ایام اغتشاشات سال ۱۴۰۱ در سطح استان سیستان و بلوچستان فعال میشود. اعضای این تیم با هدف انتقامجویی و ایجاد ناامنی، شناسایی مقرهای انتظامی را در دستور کار قرار میدهند.
در نتیجه اقدامات دقیق اطلاعاتی و امنیتی، مشخص شد که یکی از عناصر کلیدی این حملات، فردی به نام عبدالجلیل شهبخش معروف به «شکیب» است. با هماهنگی مقام قضایی، عملیات دستگیری وی انجام شد و این عضو اصلی گروهک تروریستی بازداشت و تحقیقات تخصصی از او آغاز شد.
عبدالجلیل شهبخش کیست؟
عبدالجلیل شهبخش فرزند جلال، فردی است که در ابتدا تلاش میکرد خود را یک سوختکش ساده و بیاطلاع از جریانات تروریستی نشان دهد. در گزارشهای اولیه امنیتی عنوان شده بود: عبدالجلیل شهبخش از اشرار منطقه کورین و سرجنگل است که در اقدامات تروریستی اخیر استان حضور فعال داشته و با تعدادی از اشرار منطقه همکاری تنگاتنگی داشته است.
او در مراحل اولیه بازجویی ادعا کرد که هیچ ارتباطی با گروهکها ندارد، اما بررسیهای فنی و تخصصی نشان داد که او مهرهای آموزشدیده و عملیاتی است.
عبدالجلیل، فردی آموزشدیده با سناریوهای حرفهای انکار
در تحقیقات اولیه، عبدالجلیل با توجه به آموزشهای ضداطلاعاتی که در خارج از کشور دیده بود، تلاش کرد مسیر پرونده را منحرف کند. او اطلاعات غلطی درباره هویت همراهان خود ارائه داد و مدعی شد که تنها به دلیل روابط فامیلی با برخی افراد در آنجا حضور داشته است.
اما دستور قضایی برای تخلیه وسایل ارتباطی و بازبینی مستندات فنی صادر شد. با استخراج فایلهای صوتی و محتواهای ارتباطی متهم، مستندات غیرقابل انکاری از حضور او در عملیاتهای مسلحانه به دست آمد. بازپرس پرونده با هوشیاری متوجه شد که پاسخهای متهم دقیقاً مطابق با آموزشهای سازمانی گروهکهای تروریستی برای فریب مأموران تنظیم شده است.
اعزام به اردوگاه تروریستی در یکی از کشورهای همسایه
با پیشرفت تحقیقات و در مواجهه با اسناد فنی، عبدالجلیل شهبخش لب به اعتراف گشود. او اقرار کرد که حدود ۶ سال پیش با گروهک تروریستی انصارالفرقان آشنا شده است. او برای دریافت آموزشهای نظامی به صورت غیرقانونی از مرز خارج شده و به یکی از کشورهای همسایه عزیمت کرده است.
وی به مدت یک ماه در یک اردوگاه تروریستی در کوههای کشور مقصد، آموزشهای کار با اسلحه، تاکتیکهای جنگ شهری، شیوههای حمله به مقرهای نظامی و آموزشهای ضداطلاعاتی را فرا گرفته است تا پس از بازگشت به کشور، به عنوان نیروی عملیاتی منتظر دستور بماند.
استفاده از پوشش خانوادگی برای فعالیتهای گروهکی
عبدالجلیل در اعترافات خود اذعان کرد که از روابط فامیلی و ترددهای عادی خود در مناطق کورین و تفتان به عنوان پوششی برای شناسایی مسیرها و مقرهای نظامی استفاده میکرده است. او با هماهنگی افرادی، چون «نواب» و «نادر»، نقش راه پاککن و نیروی شناسایی را در چندین عملیات ایفا کرده بود.
تفهیم اتهام و صدور حکم اعدام
با تکمیل تحقیقات گسترده، کیفرخواست عبدالجلیل شهبخش با عناوین اتهامی بغی از طریق حمله مسلحانه و عضویت در گروه باغی صادر شد. دادگاه با حضور وکیل متهم و ارکان قضایی برگزار شد. دادگاه بدوی با توجه به اقاریر مکرر و مستندات غیرقابل انکار، وی را به اعدام محکوم کرد.
با فرجامخواهی وکیل متهم، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. قضات دیوان عالی کشور پس از مطالعه دقیق پرونده، فرجامخواه را وارد ندانسته و با تکیه بر «علم متعارف حاصل از مستندات فنی و اقاریر صریح»، حکم اعدام را تایید و ابرام کردند.
با تایید این حکم، بامداد امروز حکم اعدام عبدالجلیل شهبخش اجرا شد و این عضو آموزشدیده گروهک تروریستی به سزای جنایات خود رسید.
