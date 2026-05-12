طوفان به ۲۰ درصد باغات پسته دامغان خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شوکت آبادی صبح سه شنبه در بازدید باغات پسته دامغان با اشاره به اینکه ۲۰ درصد این باغات به دلیل بروز طوفان چند روز اخیر متحمل خسارات شدند، بیان کرد: به همین منظور اکیپ های ارزیاب در منطقه مستقر شدند.

وی سطح باغات پسته را پنج هزار و ۹۰۰ هکتار برشمرد و ادامه داد: دامغان از قطب های راهبردی تولید پسته در کشور به شمار می رود.

مدیر جهاد کشاورزی دامغان ارقام آسیب دیده را شامل شاه پسند، خنجری، عباسعلی، احمد آقایی و اکبری عنوان کرد و توضیح داد: در میان این ارقام شاه پسند و عباسعلی بیشترین خسارت را متحمل شدند.

مدیر جهاد کشاورزی دامغان، اضافه کرد: با توجه به این رویداد وقوع طوفان و ورزش بادهای بهاری اقدامات حمایتی در دستورکار قرار گرفته است.

وی از استقرار اکیپ های ارزیاب در منطقه خبر داد و افزود:‌ کار ارزیابی نهایی ابعاد خسارت با حضور کارشناسان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و نمایندگان اتاق اصناف در حال انجام است.

شوکت آبادی اظهار داشت: کار حمایت از بهره برداران آسیب دیده با تسریع مراحل قانونی با جدید در حال پیگیری است.