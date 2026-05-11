دستگیری رمال شیاد و همسرش با کلاهبرداری ۲۵۰ میلیاردی در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود حافظی گفت: در پی مراجعه فردی به پلیس آگاهی استان فارس و اعلام شکایت مبنی بر اینکه از سوی فردی رمال مورد کلاهبرداری و سرقت قرار گرفته است، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی افزود: برابر اظهارات مالباخته، وی از طریق فضای مجازی با فردی که خود را رمال معرفی کرده بود آشنا می‌شود. این فرد پس از جلب اعتماد شاکی، با طرح ادعاهایی مبنی بر چند برابر کردن درآمد، افزایش مال و دارایی و گشایش در امور مالی، او را فریب داده و به منزل خود دعوت می‌کند.

رئیس پلیس آگاهی فارس ادامه داد: شاکی پس از مراجعه به منزل متهم و همراه داشتن طلاهای خود، در دام این فرد کلاهبردار و همسرش گرفتار می‌شود و متهمین ضمن کلاهبرداری، وی را مورد ضرب و جرح قرار داده و حدود یک کیلو و ۲۰۰ گرم طلا را سرقت کرده و از محل متواری می‌شوند.

سرهنگ حافظی با اشاره به اقدامات تخصصی پلیس، بیان کرد: کارآگاهان با انجام تحقیقات فنی، اطلاعاتی و پیگیری‌های شبانه‌روزی، موفق شدند هویت متهمین را شناسایی و آنان را در عملیاتی غافلگیرانه در شیراز دستگیر کنند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهمین حدود ۴۰۰ گرم طلاجات مسروقه به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال کشف شد، گفت: سارقان پس از انتقال به پلیس آگاهی و مواجهه با مستندات و ادله موجود، به بزه ارتکابی اعتراف و سپس روانه دادسرا شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس با تأکید بر هوشیاری شهروندان، خاطرنشان کرد: افراد سودجو و کلاهبردار با سوءاستفاده از باورها و احساسات مردم، از بستر فضای مجازی برای شناسایی قربانیان استفاده می‌کنند؛ بنابراین شهروندان باید از اعتماد به افراد ناشناس با عناوینی نظیر رمال، دعانویس و فالگیر خودداری کرده و در صورت مواجهه با موارد مشکوک، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.