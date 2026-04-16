تبلیغ کننده و فروشنده فیلترشکن در مرودشت فارس دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فریبرزمردانی گفت: کارشناسان پلیس فتا طی رصد اطلاعاتی در شبکههای اجتماعی، متوجه فعالیت یک کانال تلگرامی فاقد هویت مشخص شدند، که در زمینه فروش فیلترشکن تبلیغات گستردهای انجام میداد.
وی افزود: بررسیهای بیشتر نشان داد که ادمین این کانال با تبلیغیات به شیوه های مختلف، اقدام به فروش فیلترشکن درفضای مجازی می کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت تصریح کرد: با اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته، هویت یکی از عاملان اصلی این ماجرا که آقایی ۲۴ساله و ساکن مرودشت بود، شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی دستگیر و حسابهای بانکی وی مسدود شد.
این مقام انتظامی از شهروندان درخواست کرد: ضمن هوشیاری در فضای مجازی، از خرید و فروش هرگونه کالا و خدمات از کانالها و صفحات فاقد هویت یا مجوز ، خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، بلافاصله مراتب را به پلیس فتا اطلاع دهید.
