به گزارش خبرنگار مهر، رحیم صدیقی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با سودابه ضرغام‌نژاد فرماندار دهگلان، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های هواشناسی در این شهرستان تأکید کرد و اظهار کرد: تکمیل و راه‌اندازی ایستگاه‌های خودکار هواشناسی نقش مهمی در ارتقای دقت پیش‌بینی‌ها و مدیریت بهتر حوزه‌های مختلف دارد.

وی با اشاره به برگزاری این نشست با هدف پیگیری روند احداث ایستگاه‌های هواشناسی و تخصیص اعتبارات لازم، افزود: ایستگاه باران‌سنج خودکار «گردمیران» تکمیل و آماده بهره‌برداری شده است.

مدیرکل هواشناسی کردستان با بیان اینکه داده‌های هواشناسی در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، هوانوردی، گردشگری، حفاظت محیط زیست و استحصال انرژی اهمیت ویژه‌ای دارد، عنوان کرد: احداث ساختمان ایستگاه سینوپتیک تکمیلی و خودکار در دهگلان، گامی ضروری برای عبور از ایستگاه‌های سنتی و ارتقای خدمات هواشناسی است.

صدیقی ادامه داد: تحقق این مهم نیازمند تأمین و تخصیص اعتبارات لازم از سوی فرمانداری شهرستان خواهد بود.

در ادامه این نشست، فرماندار دهگلان نیز با استقبال از اجرای این طرح، اطلاعات هواشناسی را از الزامات توسعه شهری و کشاورزی دانست و گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و جایگاه دهگلان به عنوان قطب کشاورزی منطقه، ایجاد ایستگاه سینوپتیک خودکار یک ضرورت جدی است.

سودابه ضرغام‌نژاد افزود: بدون بهره‌گیری از پیش‌بینی‌های دقیق هواشناسی، دستیابی به توسعه پایدار در شهرستان امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی در پایان ضمن اعلام حمایت از اجرای طرح‌های هواشناسی در دهگلان، نسبت به افزایش اعتبارات شهرستانی برای تکمیل این پروژه‌ها قول مساعد داد.