رفع بحران ریزگردهای قم نیازمند نگاه فرا استانی و ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه مدیریت گرد و غبار که با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست برگزار شد، وضعیت محیط زیستی استان قم را بحرانی توصیف کرد و بر لزوم نگاه مسئولانه و فراگیر به موضوعات زیست‌بوم تأکید کرد.



وی گفت: نگاه به محیط زیست باید مبتنی بر دغدغه‌مندی و مسئولیت‌پذیری باشد و حفاظت از منابع طبیعی و آبی استان تنها با اقدامات پیشگیرانه و علمی میسر است.



استاندار قم با اشاره به کاهش منابع آبی در کانون‌های گرد و غبار استان اظهار داشت: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد در گذشته حق‌آبه‌ای معادل ۱۵۵ میلیون مترمکعب برای حفظ تعادل زیستی منطقه پیش‌بینی شده بود، اما کاهش شدید این منابع موجب بروز وضعیتی نگران‌کننده شده که تداوم آن می‌تواند به بحران و حتی فاجعه زیست‌محیطی منجر شود.



وی افزود با توجه به جایگاه بین‌المللی و مذهبی قم، مدیریت بحران ریزگردها فراتر از مقیاس یک استان و مسأله‌ای ملی و حیثیتی است و نمی‌توان تنها بر اساس شاخص‌های معمول جمعیتی استانی به آن پرداخت.



بهنام‌جو تأکید کرد: قم به عنوان پایگاه مرجعیت، آشیانه اهل‌بیت(ع) و خاستگاه انقلاب اسلامی، جایگاهی جهانی دارد و آبرو و حیثیت نظام جمهوری اسلامی با وضعیت این شهر گره خورده است.



استاندار با اشاره به حضور سالانه بیش از ۲۳ میلیون زائر داخلی و شمار قابل توجهی زائر خارجی، گفت: وجود گرد و غبار در شهری که نماد تمدنی جمهوری اسلامی است، زیبنده نیست و برای رفع این معضل باید تدابیر ویژه و فوری اتخاذ شود.



وی افزود: نخبگان و اساتید دانشگاهی استان باید در ارائه راهکارهای علمی مشارکت کنند و از مسئولان مرکز انتظار می‌رود با درک حساسیت موضوع، توجه ویژه‌ای به جبران حق‌آبه‌های محیط زیستی قم داشته باشند.



بهنام جو ادامه داد: اقدامات آغاز شده در این زمینه باید با حمایت ملی ادامه یابد تا شرایط شهری در شأن مجاوران و زائران کریمه اهل‌بیت(س) فراهم شود.



بهنام‌جو تأکید کرد: بحران ریزگردها نه تنها تهدیدی برای سلامت و کیفیت زندگی مردم قم است، بلکه پیامدهای زیست‌محیطی و اجتماعی آن استان‌های همجوار را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و مدیریت این بحران باید در اولویت سیاست‌های ملی قرار گیرد.



وی افزود: تخصیص کامل حق‌آبه‌ها و سرمایه‌گذاری در منابع آب و خاک استان، نقش کلیدی در جلوگیری از تشدید مشکلات دارد و کوتاهی در این زمینه می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای کل کشور به همراه داشته باشد.



استاندار قم گفت: رفع بحران گرد و غبار نیازمند تصمیم‌گیری سریع، همکاری بین‌بخشی نهادهای دولتی و پیگیری مستمر سیاست‌های محیط زیستی است تا استان قم به وضعیت پایدار و قابل مدیریت بازگردد و جایگاه ملی و حیثیتی آن تقویت شود.