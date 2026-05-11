AFC: ایران کار آسانی با سه تیم با انگیزه نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی مرحله گروهی جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ شامگاه شنبه ۱۹ اردیبهشت در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار شد و تیم ملی فوتبال ایران در گروه C با تیم های چین، قرقیزستان و سوریه همگروه شد.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی به گروه های جام ملت های آسیا پرداخت و در رابطه با گروه تیم ملی فوتبال ایران نوشت: سرمربی تیم ملی ایران امیر قلعه‌نویی، اذعان کرده که عدم قهرمانی این تیم پس از کسب سه عنوان قهرمانی در تاریخ جام ملت‌های آسیا برای او و تیمش آزاردهنده است، اما تأکید دارد که شاگردانش باید در همان ابتدای رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ در عربستان با قدرت وارد مسابقات شوند تا این انتظار طولانی برای قهرمانی پایان یابد.

ایران که در گروه C قرار گرفته، باید با سه تیمی رقابت کند که هرکدام انگیزه بالایی برای صعود دارند. تیم ملی سوریه در دوره گذشته بهترین عملکرد تاریخ خود را ثبت کرد و با صعود به مرحله یک‌هشتم نهایی، موفق شد به جمع ۱۶ تیم برتر برسد و در مرحله انتخابی نیز با عملکردی بدون شکست به مرحله نهایی راه پیدا کرد.

تیم ملی قرقیزستان نیز با تاریخ‌سازی و صعود به مرحله سوم انتخابی جام ملت‌های آسیا، به دنبال این است که در این دوره فراتر از مرحله یک‌هشتم نهایی (که در نخستین حضور خود در سال ۲۰۱۹ تجربه کرده بود) پیشروی کند.

در همین حال، تیم ملی چین نیز با توجه به دوران دشواری که پشت سر گذاشته و نتایج ضعیف برابر تیم‌های قدرتمند قاره، به دنبال استفاده از فرصت جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ در عربستان است تا بار دیگر جایگاه خود را در فوتبال آسیا احیا کند.

برنامه بازی های ایران در مرحله گروهی جام ملت های آسیا به شرح زیر است:

۱۹ دی/ ایران - چین

۲۳ دی/ ایران - قرقیزستان

۲۸ دی/ ایران - سوریه