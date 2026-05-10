۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

آرزوی موفقیت رئیس فیفا برای تیم ملی فوتبال در جام جهانی + عکس

جیانی اینفانتینو با انتشار تصاویری از تیم ملی فوتبال ایران در شبکه مجازی برای تیم ملی کشورمان در جام جهانی ۲۰۲۶ آرزوی موفقیت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا با انتشار چند عکس و ویدئو از تیم ملی فوتبال ایران در صفحه مجازی خود برای تیم ملی کشورمان در چهارمین حضور متوالی اش در این مسابقات آرزوی موفقیت کرد و نوشت: «آرزوی موفقیت برای ایران در مسیر چهارمین حضور پیاپی در جام جهانی فوتبال!»

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶) - بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶) - بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶) - بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل

