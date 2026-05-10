آرزوی موفقیت رئیس فیفا برای تیم ملی فوتبال در جام جهانی + عکس

به گزارش خبرگزاری مهر، جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا با انتشار چند عکس و ویدئو از تیم ملی فوتبال ایران در صفحه مجازی خود برای تیم ملی کشورمان در چهارمین حضور متوالی اش در این مسابقات آرزوی موفقیت کرد و نوشت: «آرزوی موفقیت برای ایران در مسیر چهارمین حضور پیاپی در جام جهانی فوتبال!»

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ : * سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶) - بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس * یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶) - بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس * شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶) - بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل