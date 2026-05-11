نمایش «نقل مقاومت جنوب» در جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت پذیرش شد

عبدالرضا محمدینژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایش «نقل مقاومت جنوب» کاری از گروه هنری نمایشی نامیرا بندر گناوه است که با محوریت روایتهای حماسی و بومی جنوب کشور شکل گرفته و تلاش دارد مفاهیم ایثار، پایداری و مقاومت را در بستر فرهنگ و تاریخ مردمان این خطه به تصویر بکشد.
وی افزود: این اثر نمایشی با بهرهگیری از شیوههای سنتی روایتگری و نقالی موسیقیایی طراحی شده و در فضایی کاملاً محلی، چهار قرن مقاومت مردم جنوب ایران را روایت میکند، در این نمایش، رشادتهای سردارانی چون میر مهنای بندر ریگی، رییسعلی دلواری، نادر مهدوی و سردار دریابان علیرضا تنگسیری در قالبی نمایشی و تاثیرگذار برای مخاطبان بازگو میشود.
نویسنده و کارگردان «نقل مقاومت جنوب» با اشاره به فرآیند انتخاب این اثر در جشنواره بیان کرد: طرح و ایده این نمایش پس از بررسیهای تخصصی هیئت انتخاب طرح و ایده مورد تأیید قرار گرفت و بهعنوان یکی از آثار برگزیده بخش «سردار آسمانی» معرفی شد.
محمدینژاد ادامه داد: تلفیق روایتهای حماسی با عناصر فرهنگی جنوب، از جمله موسیقی بومی و آیینهای نمایشی محلی، بستری برای بازنمایی روحیه ایستادگی و هویت ملی فراهم کرده و تلاش ما بر این بوده که فرهنگ مقاومت در قالبی زنده و ملموس به مخاطب امروز منتقل شود.
وی گفت: بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت با هدف ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و با حضور هنرمندان و گروههای نمایشی از سراسر کشور و برخی کشورهای دیگر در سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و نمایش «نقل مقاومت جنوب» در این رویداد پس از تایید هیئت بازبین ،در برابر مخاطبان و داوران به اجرا خواهد رفت .
گناوه – نویسنده و کارگردان نمایش «نقل مقاومت جنوب» از راهیابی طرح این اثر به بخش «سردار آسمانی» آثار نمایشی فضای باز بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت خبر داد.
