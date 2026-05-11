۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

نمایش «نقل مقاومت جنوب» در جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت پذیرش شد

گناوه – نویسنده و کارگردان نمایش «نقل مقاومت جنوب» از راهیابی طرح این اثر به بخش «سردار آسمانی» آثار نمایشی فضای باز بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت خبر داد.

عبدالرضا محمدی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایش «نقل مقاومت جنوب» کاری از گروه هنری نمایشی نامیرا بندر گناوه است که با محوریت روایت‌های حماسی و بومی جنوب کشور شکل گرفته و تلاش دارد مفاهیم ایثار، پایداری و مقاومت را در بستر فرهنگ و تاریخ مردمان این خطه به تصویر بکشد.

وی افزود: این اثر نمایشی با بهره‌گیری از شیوه‌های سنتی روایتگری و نقالی موسیقیایی طراحی شده و در فضایی کاملاً محلی، چهار قرن مقاومت مردم جنوب ایران را روایت می‌کند، در این نمایش، رشادت‌های سردارانی چون میر مهنای بندر ریگی، رییسعلی دلواری، نادر مهدوی و سردار دریابان علیرضا تنگسیری در قالبی نمایشی و تاثیرگذار برای مخاطبان بازگو می‌شود.

نویسنده و کارگردان «نقل مقاومت جنوب» با اشاره به فرآیند انتخاب این اثر در جشنواره بیان کرد: طرح و ایده این نمایش پس از بررسی‌های تخصصی هیئت انتخاب طرح و ایده مورد تأیید قرار گرفت و به‌عنوان یکی از آثار برگزیده بخش «سردار آسمانی» معرفی شد.

محمدی‌نژاد ادامه داد: تلفیق روایت‌های حماسی با عناصر فرهنگی جنوب، از جمله موسیقی بومی و آیین‌های نمایشی محلی، بستری برای بازنمایی روحیه ایستادگی و هویت ملی فراهم کرده و تلاش ما بر این بوده که فرهنگ مقاومت در قالبی زنده و ملموس به مخاطب امروز منتقل شود.

وی گفت: بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با هدف ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و با حضور هنرمندان و گروه‌های نمایشی از سراسر کشور و برخی کشورهای دیگر در سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و نمایش «نقل مقاومت جنوب» در این رویداد پس از تایید هیئت بازبین ،در برابر مخاطبان و داوران به اجرا خواهد رفت .

