به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در بازدید از شهرک گلخانهای چگنی با اشاره به اهمیت توسعه شهرکهای کشاورزی در لرستان، اظهار داشت: یکی از شاخصهای اصلی برنامه راهبردی استاندار، توسعه شهرکهای کشاورزی و واگذاری آنها به بخش خصوصی است و ما نیز در همین راستا تلاش میکنیم شهرکهای گلخانهای را تاحدامکان گسترش دهیم.
وی با بیان اینکه یکی از چالشهای اصلی بخش کشاورزی، تأمین آب است، افزود: یکی از برنامههای اصلی ما در این بخش، ارتقای بهرهوری آب است و احداث و توسعه گلخانهها میتواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند؛ چرا که کشتهای گلخانهای موجب افزایش چندبرابری راندمان مصرف آب میشود. این شهرکها علاوه بر ارتقای بهرهوری، زمینه اشتغالزایی و افزایش درآمد بهرهبرداران را نیز فراهم میکنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: تاکنون اقدامات مناسبی در استان انجام شده اما کافی نیست و همچنان نیازمند حمایت جدی مسئولان هستیم. انتظار داریم اعتبارات عمرانی لازم برای تأمین زیرساختها تخصیص یابد، چرا که فراهمسازی زیرساختهایی مانند آب، گاز، تسطیح اراضی و راه دسترسی مناسب، نقش مهمی در جذب سرمایهگذاران به این حوزه دارد.
صیادی با اشاره به وضعیت فعلی گلخانههای استان، گفت: تا پایان سال ۱۴۰۴، مجموع سطح گلخانههای به بهرهبرداری رسیده در استان به ۱۲۴ هکتار رسیده است. توسعه گلخانهها از برنامههای موردتأکید وزیر جهاد کشاورزی و استاندار است و به دستور استاندار، برنامه راهبردی ویژهای در این زمینه تدوین شده که شاخص توسعه گلخانهها از محورهای اصلی آن به شمار میرود.
وی افزود: تعهد استان در سال ۱۴۰۴، توسعه ۴۰ هکتار گلخانه بوده که تاکنون ۲۹ هکتار آن محقق شده است. همچنین تلاش کردهایم مجوزهای لازم برای تمامی متقاضیان این بخش صادر شود و پیشبینی میکنیم طی یک تا دو سال آینده، جهش قابلتوجهی در توسعه گلخانههای استان لرستان رقم بخورد.
