۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵

توسعه ۲۹ هکتاری کشت‌های گلخانه‌ای در لرستان

خرم‌آباد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از توسعه ۲۹ هکتاری کشت‌های گلخانه‌ای در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در بازدید از شهرک گلخانه‌ای چگنی با اشاره به اهمیت توسعه شهرک‌های کشاورزی در لرستان، اظهار داشت: یکی از شاخص‌های اصلی برنامه راهبردی استاندار، توسعه شهرک‌های کشاورزی و واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی است و ما نیز در همین راستا تلاش می‌کنیم شهرک‌های گلخانه‌ای را تاحدامکان گسترش دهیم.

وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های اصلی بخش کشاورزی، تأمین آب است، افزود: یکی از برنامه‌های اصلی ما در این بخش، ارتقای بهره‌وری آب است و احداث و توسعه گلخانه‌ها می‌تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند؛ چرا که کشت‌های گلخانه‌ای موجب افزایش چندبرابری راندمان مصرف آب می‌شود. این شهرک‌ها علاوه بر ارتقای بهره‌وری، زمینه اشتغال‌زایی و افزایش درآمد بهره‌برداران را نیز فراهم می‌کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: تاکنون اقدامات مناسبی در استان انجام شده اما کافی نیست و همچنان نیازمند حمایت جدی مسئولان هستیم. انتظار داریم اعتبارات عمرانی لازم برای تأمین زیرساخت‌ها تخصیص یابد، چرا که فراهم‌سازی زیرساخت‌هایی مانند آب، گاز، تسطیح اراضی و راه دسترسی مناسب، نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاران به این حوزه دارد.

صیادی با اشاره به وضعیت فعلی گلخانه‌های استان، گفت: تا پایان سال ۱۴۰۴، مجموع سطح گلخانه‌های به بهره‌برداری رسیده در استان به ۱۲۴ هکتار رسیده است. توسعه گلخانه‌ها از برنامه‌های موردتأکید وزیر جهاد کشاورزی و استاندار است و به دستور استاندار، برنامه راهبردی ویژه‌ای در این زمینه تدوین شده که شاخص توسعه گلخانه‌ها از محورهای اصلی آن به شمار می‌رود.

وی افزود: تعهد استان در سال ۱۴۰۴، توسعه ۴۰ هکتار گلخانه بوده که تاکنون ۲۹ هکتار آن محقق شده است. همچنین تلاش کرده‌ایم مجوزهای لازم برای تمامی متقاضیان این بخش صادر شود و پیش‌بینی می‌کنیم طی یک تا دو سال آینده، جهش قابل‌توجهی در توسعه گلخانه‌های استان لرستان رقم بخورد.

