به گزارش خبرنگار مهر، هادی ساعی که امروز دوشنبه با کسب ۳۹ رای از ۵۴ رای مجمع فدراسیون تکواندو به عنوان رئیس چهار سال آینده انتخاب شد گفت: از اعضای مجمع به خاطر این اعتماد تشکر می کنم و امیدوارم با عملکردم بتوانم پاسخ اعتماد آنها را بدهم. مسئولیت سختی را روی دوش من گذاشتند که امیدوارم بتوانم مسیر رو به جلو و پیشرفت را ادامه دهم.

هادی ساعی در واکنش به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر «اعتراض برخی نامزدهای ریاست فدراسیون تکواندو که به تایید صلاحیت یک نامزد اعتراض داشتند» گفت: من هیچ واکنشی ندارم. معمولا انتخابات این طور هست و کسانی که بازنده می شوند دنبال بهانه هستند.

وی در مورد برنامه هایش برای آینده گفت: بازیهای آسیایی ناگویا برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است و بعد از آن هم باید برای حضور در المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس آماده شویم. برای هر دو رویداد برنامه خواهیم داشت. درست است که شرایط جنگی باعث شد ما از برنامه های ناگویا عقب بمانیم و برخی رویدادها را از دست دادیم.

هادی ساعی ادامه داد: مسابقات گرندپری ایتالیا را که امتیاز بالایی داشت را از دست دادیم که همین امر باعث می شود کار ما بسیار سخت شود. مسابقات قهرمانی آسیا که هفته آینده هست برای ناگویا هم کسب سهمیه است. نتایجی که در این رویدادها می گیریم باعث ورود به گرندپری می شود.

رئیس فدراسیون تکواندو در پایان گفت: امیدوارم بتوانیم برنامه هایمان را به خوبی اجرا کنیم تا مثل قبل عقب نمانیم و بتوانیم برای المپیک کسب سهمیه کنیم.