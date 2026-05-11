توقیف ۷۵ وسیله نقلیه متخلف در گرمسار؛ موتورسیکلت بیشترین عامل مزاحمت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود آقا زاده ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی گرمسار از اجرای طرح ضربتی پلیس برای مقابله با وسایل نقلیه متخلف در این شهر خبر داد و بیان کرد: مدت اجرای طرح بازه ۷۲ ساعت بوده است.

وی از توقیف ۷۵ وسیله نقلیه متخلف طی بازه مذکور در گرمسار خبر داد و اضافه کرد: هدف از اجرای طرح برقراری آرامش و امنیت برای شهروندان بوده است.

فرمانده انتظامی گرمسار با اشاره به اینکه موتورسیکلت بیشترین تخلف و مزاحمت را در گرمسار داشته است، ادامه داد: ۶۰ مورد این وسایل نقلیه از نوع موتورسیکلت بوده است.

آقا زاده تعداد خودروهای توقیفی را ۱۵ مورد ذکر کرد و اظهار داشت: خودروها و موتورسیکلت های مزاحم راهی پارکینگ شدند.

وی ادامه داد: برخورد با برهم‌ زنندگان نظم و امنیت شهروندان و همچنین وسایل نقلیه مزاحم همچنان با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی در دست اجرا است.