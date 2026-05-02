اجرای طرح ارتقای امنیت در گرمسار؛ ۵۰ وسیله نقلیه متخلف توقیف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود آقا زاده صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی گرمسار از اجرای طرح امنیت عمومی در این شهر خبر داد و بیان کرد: مدت زمان اجرای طرح بازه ۲۴ ساعت بوده است.

وی ادامه داد: هدف این طرح برخورد با وسایل نقلیه متخلف و همچنین ایجاد آرامش و امنیت برای شهروندان گرمسار عنوان شده است.

فرمانده انتظامی گرمسار از توقیف ۵۰ وسایل نقلیه طی مدت طرح خبر داد و اضافه کرد: بیشترین تخلفات با ۴۴ مورد مربوط به موتورسیکلت و مابقی تخلفات خودروها را شامل می شود.

آقا زاده با اشاره به اینکه این وسایل نقلیه راهی پارکینگ شدند، اظهار داشت: عمده تخلفات این تعداد وسایل نقلیه هنجار شکنی، ایجاد مزاحمت، نبود پلاک و مخدوش بودن پلاک عنوان شده است.

وی با تقدیر از عملکرد پلیس راهور و ماموران انتظامی گرمسار تقدیر کرد و افزود: این گونه طرح های پیشگیرانه به صورت مرحله ای برای ارتقا امنیت شهروندان مستمر در دستور کار است.