اسلواکی خواستار برقراری گفتگو بین اروپا و روسیه شد

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، پیتر پلگرینی، رئیس جمهور اسلواکی امروز سه شنبه در نشست سه جانبه اسلواکی، جمهوری چک و اتریش، خواستار برقراری گفتگو میان اتحادیه اروپا و روسیه در مورد اوکراین شد.

رئیس جمهور اسلواکی در این خصوص گفت: باید شخصی را یافت که نماینده اتحادیه اروپا در این مذاکرات با روسیه باشد.

این در حالیست که دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) پیشتر گفته بود که اظهارات ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه درباره نامزدی گرهارد شرودر، صدراعظم پیشین آلمان برای مذاکرات میان مسکو و بروکسل، طوفانی از بحث‌ها را در اروپا برانگیخته است.

وی افزود: مسکو هنوز پاسخی از اروپا در مورد نامزدی شرودر برای مذاکرات روسیه و اتحادیه اروپا دریافت نکرده است.

روابط روسیه و اتحادیه اروپا از زمان شروع عملیات نظامی مسکو به تیرگی گراییده است. کشورهای اروپایی به جای رویکرد تعاملی برای حل مسائل با مسکو، به افزایش هزینه های دفاعی و تولید سلاح روی آورده اند.