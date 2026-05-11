به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های مردان سال ۲۰۲۶ با حضور ۱۸ تیم ایران، ایتالیا، آرژانتین، صربستان، کوبا، ژاپن، برزیل، ترکیه، بلغارستان، آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا، لهستان، اسلوونی، اوکراین، چین و بلژیک برگزار می‌شود. در مسابقات مرحله مقدماتی گروه مردان هر تیم در هر هفته در چهار مسابقه و در مجموع در ۱۲ دیدار به میدان می‌رود و نتایج در یک جدول درج خواهد شد و هشت تیم برتر به مرحله نهایی صعود خواهند کرد.



فدراسیون جهانی والیبال پاداش این رقابت‌ها در گروه مردان و زنان را یکسان درنظر گرفته است و به هشت تیم برتر هر گروه دو میلیون و ۳۰۰ هزار دلار پاداش به قرار زیر تعلق خواهد گرفت:



قهرمان: یک میلیون دلار



نایب قهرمان: ۵۰۰ هزار دلار



تیم سوم: ۳۰۰ هزار دلار



تیم چهارم: ۱۸۰ هزار دلار



تیم پنجم: ۱۳۰ هزار دلار



تیم ششم: ۸۵ هزار دلار



تیم هفتم: ۶۵ هزار دلار



تیم هشتم: ۴۰ هزار دلار



در دور مقدماتی لیگ ملت های والیبال، هر تیم ۱۲ مسابقه خواهد داشت، فدراسیون جهانی والیبال برای دو تیم‌ هر بازی نیز ۱۳ هزار و ۷۵۰ دلار پاداش درنظر گرفته است که تیم برنده ۹ هزار و پانصد دلار جایزه می‌گیرد و تیم بازنده نیز ۴ هزار و ۲۵۰ دلار پاداش خواهد گرفت. بدین ترتیب در مجموع دور مقدماتی لیگ ملت‌ها که در هر گروه مردان و زنان ۹۶ مسابقه برگزار می‌شود، یک میلیون و ۳۲۰ هزار دلار پاداش پرداخت می‌شود.



همچنین ۱۰۰ هزار دلار به هشت بازیکن برتر لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال به عنوان پاداش از سوی فدراسیون جهانی پرداخت می‌‍شود که فهرست آن نیز به قرار زیر است:



ارزشمندترین بازیکن: ۳۰ هزار دلار



بهترین پاسور: ۱۰ هزار دلار



بهترین پشت‌خط زن : ۱۰ هزار دلار



بهترین دریافت کننده (دو بازیکن) : هر نفر ۱۰ هزار دلار



بهترین مدافع میانی (دو بازیکن): هر نفر ۱۰ هزار دلار



بهترین لیبرو: ۱۰ هزار دلار



همچنین فدراسیون جهانی والیبال در پایان مرحله مقدماتی ۷۰ هزار دلار پاداش برای بازیکنان برتر هر پست که بر اساس آمار رسمی مسابقات معرفی می‌شوند، در نظر گرفته است.



بدین ترتیب فدراسیون جهانی والیبال برای لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ در مجموع دو گروه مردان و زنان ۷ میلیون و ۵۸۰ هزار دلار جایزه و پاداش در نظر گرفته است که البته این مبالغ به فدراسیون‌های ملی تعلق می‌گیرد.



گفتنی است مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال سال ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ خرداد تا ۲۸ تیرماه سال جاری پیگیری می‌شود که مردان والیبال ایران هفته اول در کشور برزیل، هفته دوم در فرانسه و هفته سوم در صربستان به مصاف حریفان خود می‌روند.