تیم والیبال فولاد سیرجان با برد شروع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دوره لیگ قهرمانان مردان آسیا از روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت در پونتیاناک اندونزی آغاز شده است و به مدت پنج روز پیگیری می‌شود.



در دومین روز مرحله مقدماتی این رقابت‌ها که به صورت حذفی برگزار می‌شود، دو دیدار انجام شد و تیم‌های فولاد سیرجان ایرانیان و جی تکت استینگ موفق به شکست حریفان خود شدند تا به مرحله نیمه‌نهایی صعود کنند.



نتایج کامل دیدارهای روز دوم به قرار زیر است:



تیم‌های جی تکت استینگ آئیچی ۳ – من کورات صفر (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۴ و ۲۵ بر ۱۸)



*فولاد سیرجان ایرانیان* ۳ – جاکارتا گاردایایا اندونزی صفر (۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۱۲)



بدین ترتیب چهار تیم جاکارتا باهایانگ کارا پرسیس، هیوندای کپیتال اسکای‌واکرز کره جنوبی، جی تکت استینگ آئیچی و فولاد سیرجان ایرانیان به مرحله نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان صعود کردند.



فردا (جمعه ۲۵ اردیبهشت) تیم‌های باقی مانده در مسابقات استراحت دارند و دو دیدار مرحله نیمه‌نهایی روز شنبه ۲۶ اردیبهشت برگزار خواهد شد که برنامه آن به زمان تهران به قرار زیر است:



ساعت ۱۱:۳۰؛ *فولاد سیرجان ایرانیان* – جی تکت استینگ آئیچی



ساعت ۱۵:۳۰؛ جاکارتا باهایانگ کارا پرسیس – هیوندای کپیتال اسکای‌واکرز کره جنوبی



علی رمضانی، اشکان حق‌دوست، محمد ولی زاده، امیرحسین توخته، علی شفیعی، مهدی مرندی، رسول شهسواری، پوریا حسین خانزاده، امیرحسین خواجه خلیلی، اسماعیل مسافر، امیرحسین ساداتی، علی حاجی پور و الکسی نیکولوف بازیکنان فولاد سیرجان در این رقابت‌ها هستند که با هدایت بهروز عطایی به میدان می‌روند.