زمان مجمع سالیانه فدراسیون والیبال مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی سالیانه فدراسیون والیبال از ساعت ۹ تا ۱۱ روز شنبه ۱۴ شهریورماه با حضور مقامهای وزرات ورزش، مسئولین فدراسیون والیبال، نمایندگان ارگانهای ساکن تهران و شهرهای اطراف در سالن جلسات وزارت ورزش و جوانان برگزار میشود.
همچنین در راستای سیاستهای دولت مبنی بر بهینهسازی و کاهش مصرف انرژی (رفت و آمد کمتر) و ایجاد هماهنگی و همکاری با سایر دستگاههای دولتی برای ارتقاء خدمات الکترونیکی و بهبود ارتباطات در حوزه دولت الکترونیک، این مجمع برای دیگر نمایندگان استانها به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.
حضور اصحاب رسانه در این مجمع با کارت پوشش خبری وزارت ورزش و جوانان بلامانع است.
تشریح عملکرد فدراسیون والیبال در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵، برنامه های سال ۱۴۰۵ و تقویم مسابقات و لیگهای داخلی سال جاری از جمله محورهای دستورکار مجمع عمومی سالیانه فدراسیون والیبال است. همچنین در این مجمع گزارش حسابرس مستقل، گزارش بازرس و گزارش مالی سال ۱۴۰۴ فدراسیون والیبال ارائه میشود.
