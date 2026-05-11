ستاره‌ والیبال ایران در ویترین آسیا/ سعادت مصدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دوره لیگ قهرمانان مردان آسیا از ۲۳ تا ۲۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ در پونتیاناک اندونزی برگزار میشود. تیمهای شرکت کننده در این رقابتها برای حضور شایسته لژیونرهای مختلفی برای همراهی در مسابقات جذب میکنند و امیرحسین اسفندیار دریافت کننده قدرتی تیم ملی والیبال ایران در جدیدترین جذبها به تیم قزاقستانی (زاییک والیبال کلاب) پیوست.
این تیم در گروه نخست مسابقات با تیمهای جاکارتا باهایانگ پرسیس اندونزی (میزبان)، الریان قطر و هیوندای کپیتال اسکایواکرز کرهجنوبی همگروه است. باشگاه جاکارتا بایانگکارا پرسیسی اندونزی که قبلا از این با جذب بردیا سعادت ستاره والیبال ایران توجهها را به خود جلب کرده بود، روک موزیچ دریافتکننده قدرتی و ستاره تیم ملی اسلوونی و همچنین روبرتلندی سیمون مدافع میانی مطرح والیبال جهان را هم به ترکیب خود اضافه کرده است. البته بر اساس آخرین گزارشها بردیا سعادت به دلیل مصدومیت نمیتواند این تیم را در لیگ قهرمانان آسیا همراهی کند.
سعادت در حساب کاربری خود در فضای مجازی اعلام کرده است که در جریان تمرینات تیم جاکارتا بایانگکارا پریسیسی (JBP) در شهر پونتیاناک اندونزی، دو انگشت دست راستش دچار ترکخوردگی شدید شده است و باید چهار هفته استراحت کند. از سوی دیگر الکسی نیکولوف ستاره بلغاری نیز قرار است به عنوان تنها بازیکن کمکی در ترکیب تیم فولاد سیرجان در این مسابقات قرار گیرد.
جذب بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در تیمهای مطرح آسیای و مدعی، گواهی بر این موضوع است که ستارههای ایرانی چشم مدیران تیمهای خارجی از نقطه نقطه جهان از سوپر لیگ تا باشگاهی آسیایی و جهان را به خود خیره کرده است.
تیم فولاد سیرجان که در گروه دوم این رقابتها قرار دارد، از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه روز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت به وقت تهران در نخستین مسابقه خود در لیگ قهرمانان مردان آسیا ۲۰۲۶ به مصاف جاکارتا گاردایایا از کشور میزبان (اندونزی) میرود و با توجه به فرمول مسابقات، در صورت شکست حریف امکان حضور در ادامه مسابقات را دارد.
شاگردان بهروز عطایی در صورت پیروزی در این دیدار از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه روز شنبه ۲۶ اردیبهشت به وقت تهران، در دومین مسابقه خود مقابل برنده دیدار (جی تکت استینگ آئیچی) ژاپن و (من کورات) تایلند صف آرایی خواهند کرد.
علی رمضانی، اشکان حقدوست، محمد ولی زاده، امیرحسین توخته، علی شفیعی، مهدی مرندی، رسول شهسواری، پوریا حسین خانزاده، امیرحسین خواجه خلیلی، اسماعیل مسافر، امیرحسین ساداتی و علی حاجی پور بازیکنان اعزامی فولاد سیرجان به این مسابقات هستند.
