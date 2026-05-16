به گزارش خبرنگار مهر، سال ۲۰۲۶ برای والیبال ایران سال حساس و مهمی است، تیم ملی والیبال ایران باید در لیگ ملت‌‎های والیبال و قهرمانی آسیا شرکت کند و هر دو مسابقه هم اهمیت زیادی برای ملی‌پوشان والیبال دارد.

با شروع جنگ تحمیلی در ایران در اسفندماه سال گذشته، شرایط برای تیم ملی والیبال ایران هم با چالش‌های زیادی روبه‌رو شد. با شروع حملات رژیم صهیونیستی و آمریکایی به خاک ایران تمامی مسابقات ورزشی نیمه تمام ماند. البته فدراسیون در تلاش بود که مسابقات لیگ را از ۱۵ فروردین ماه از سر بگیرد اما شرایط این اجازه را نداد و در نهایت لیگ برتر والیبال نیمه تمام ماند موضوعی که به ضرر تیم ملی والیبال ایران شد چرا که بازیکنان مدت‌ها از آمادگی به دور بودند.

در نهایت پس از اعلام رسمی پایان لیگ برتر والیبال، تمرینات ملی‌پوشان با حضور مربیان ایرانی (رحمان محمدی راد، عادل غلامی، علی فتاحی) از ۱۱ اردیبهشت ماه آغاز شد. البته در این لیست غلامرضا مومنی مقدم مربی موفق تیم ملی والیبال جوانان هم حضور داشت که به دلایل شخصی از حضور در اولین اردو انصراف داد.

با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، ملی‌پوشان والیبال پس از اردوی اول خود در تهران، ۳۱ ازدیبهشت ماه، تهران را به مقصد آنکارا ترک می‌کنند و تمرینات خود را تا روز شنبه نهم خرداد در این شهر پیگیری خواهد کرد. روبروتو پیاتزا و توتولو در ترکیه به تیم ملی والیبال ایران اضافه خواهند شد. ملی‌پوشان والیبال دهم خردادماه آنکارا را به مقصد برزیل ترک می‌کنند و تا ۱۸ خرداد آخرین مرحله تمرینات را در این کشور پیگیری می‌کنند.

لیگ ملت‌ها اولین آزمون جدی پیاتزا

نخستین و جدی‌ترین آزمون تیم ملی والیبال ایران حضور در لیگ ملت‌های والیبال است. این مسابقات در رنکینگ جهانی اهمیت زیادی دارد و تیم ملی والیبال ایران بیشتر از هر زمانی برای کسب امتیاز برای بهبود جایگاه خود نیاز دارد. رنکینگ تیم ملی والیبال ایران در مسابقات لیگ ملت‌ها، به شاگردان پیاتزا کمک می‌کند تا در صورت ناکامی در مسیر مستقیم صعود از طریق رنکینگ جهانی شانس کسب سهمیه المپیک را داشته باشد.

بنابراین این مسابقات از اهمیت زیادی برای والیبال ایران برخودار است، دیدارهای هفته اول مرحله مقدماتی لیگ ملت ها ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد به میزبانی اوتاوا (کانادا)، برزیلیا (برزیل) و لین یی (چین) برگزار می‌شود و مردان ایران در پایتخت برزیل به مصاف برزیل (۲۱ خرداد)، بلغارستان (۲۱ خرداد)، آرژانتین (۲۳ خرداد) و بلژیک (۲۴ خرداد) می روند.

دیدارهای هفته دوم مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ در گروه مردان از سوم تا هفتم تیرماه در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) برگزار می‌شود و تیم ملی والیبال ایران به مصاف فرانسه (سوم تیر)، آمریکا (چهارم تیر)، ژاپن (پنجم تیر) و کوبا (هفتم تیر) می‌رود.

دیدارهای هفته سوم لیگ ملت‌ها در گروه مردان از ۲۴ تا ۲۸ تیر در شهرهای بلگراد (صربستان)، شیکاگو (آمریکا) و کانسای (ژاپن) برگزار می شود و تیم ملی والیبال ایران به مصاف اوکراین (۲۴ تیر)، آلمان (۲۵ تیر)، اسلوونی (۲۶ تیر) و ترکیه (۲۸ تیر) می‌رود.

مردان والیبال ایران روز ۲۹ تیرماه و بعد از پایان هفته سوم مسابقات، در صورت قرار گرفتن در جمع هشت تیم صعود کننده به مرحله نهایی، راهی کشور چین می‌شوند تا ۳۰ تیر تا چهارم مرداد تمرینات خود را در این کشور پیگیری کنند و در ادامه از ۵ تا ۱۱ مرداد در مسابقات مرحله نهایی حاضر شوند و سپس راهی تهران شوند.

جدال مرگ و زندگی؛ ایران و ژاپن

دیگر مسابقه بعدی رقابت‌های قهرمانی آسیا بود که به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد. این مسابقه از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که برای نخستین بار در این مسابقه سهمیه المپیک به صورت مستقیم توزیع می‌شود و به همین خاطر اهمیت زیادی دارد و دو تیم ایران و ژاپن دو مدعی و رقیب سنتی هم در این مسابقات به مصاف هم می‌روند. قهرمان این مسابقات با کسب سهمیه مستقیم، با خیال راحت می‌تواند برای حضور موفق در المپیک ۲۰۲۸ برنامه‌ریزی طولانی کند و از این بابت این مسابقات اهمیت زیادی دارد.

جایگاه پیاتزا در گرو نتایج تیم ملی در ۲۰۲۶

در کنار دو رویداد مهمی که والیبال ایران در سال ۲۰۲۶ با آن روبه رواست، وضعیت نیمکت تیم ملی نیز به شدت به نتایج این رقابت‌ها گره خورده است. قراراداد پیاتزا با والیبال ایران ۲ به علاوه ۲ است و فدراسیون والیبال این اختیار را دارد که در صورت عدم رضایت از عملکرد تیم ملی والیبال قرارداد این سرمربی ایتالیایی را تمدید نکند. بنابراین عملکرد او در سال ۲۰۲۶ می‌تواند آینده قرارداد او را با ایران مشخص کند. در صورت که فدراسیون از عملکرد او راضی باشد در کنار والیبال ایران خواهد ماند اما اگر از نتایج به دست آمده در این دو رویداد مهم راضی نباشد تغییر در کادر فنی دور از ذهن نیست. باید دید شاگردان پیاتزا در این دو رویداد مهم چه نتایجی را رقم می‌زنند.

پیاتزا در سال ۲۰۲۵ توانست والیبال ایران را تا حدودی از دوران سقوط و ناکامی نجات دهد. او در تابستان سال گذشته عملکرد نسبتا قابل قبولی از خود نشان داد و حالا همگی منتظر هستند تا سرمربی ایتالیایی والیبال ایران در دومین تجربه خود شگفتی ساز شود.

شاگردان پیاتزا تابستان ۲۰۲۵ در لیگ ملت‌ها موفق شدند در پایان دور مقدماتی در جایگاه هشتم قرار بگیرند و اگر قانون صعود خودکار میزبانی به مرحله نیمه نهایی نبود، شاگردان پیاتزا در جمع هشت تیم نهایی قرار گرفته بودند. اما در نهایت با حضور چین، ایران حذف شد و شاگردان پیاتزا فرصت حضور در نیمه نهایی لیگ ملت‌ها را پیدا نکردند.

پس از آن مسابقات قهرمانی جهان آزمون بعدی پیاتزا با تیم ملی والیبال ایران بود که اگرچه کمی دچار لغزش شد اما از گروه خود صعود کرد و در مرحله یک هشتم نهایی مقابل صربستان قدرتمند پیروز شد و به جمع هشت تیم برتر جهان رسید اما در نهایت مقابل جمهوری چک شکست خورد و حذف شد. اگرچه پیاتزا با تیم ملی والیبال ایران نتایج نسبتا امیدوارکننده‌ای کسب کرد اما علاقمندان و هواداران این رشته ورزشی چشم انتظار نتایج بهتر در دومین سال حضور پیاتزا در تیم ملی هستند به خصوص اینکه تمدید قرارداد او هم به نتایج تیم ملی گره خورده است.