به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست تقویم مسابقات بینالمللی جهانی و آسیایی در ردههای سنی بر اساس اعلام کنفدراسیون والیبال آسیا و فدراسیون جهانی والیبال و همچنین فصل مسابقات باشگاهی در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به قرار زیر است:
باشگاهی ۲۰۲۶-۲۰۲۷: زنان دهم مهر ۱۴۰۵ (دوم اکتبر ۲۰۲۶) تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۶ (دوم می ۲۰۲۷)، مردان ۲۴ مهر ۱۴۰۵ (۱۶ اکتبر ۲۰۲۶) تا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۶ (۱۶ می ۲۰۲۷) و مسابقات باشگاههای جهان مردان ۲۳ تا ۲۹ آذر ۱۴۰۵ (۱۴ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۶)
باشگاهی ۲۰۲۷-۲۰۲۸: زنان ۱۲ مهر ۱۴۰۶ (۴ اکتبر ۲۰۲۷) تا ۴ اردیبهشت ۱۴۰۷ (۲۳ آوریل ۲۰۲۸)، مردان ۲۶ مهر ۱۴۰۶ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۷) تا ۱۸ اردیهشت ۱۴۰۷ (۷ می ۲۰۲۸) و مسابقات باشگاههای جهان مردان ۲۲ تا ۲۸ آذر ۱۴۰۶ (۱۳ تا ۱۹ دسامبر)
مسابقات ردههای سنی ۲۰۲۶ سالنی: مسابقات زیر ۱۸ سال آسیا (دختر و پسر) و مسابقات زیر ۱۷ سال جهان (دختر و پسر)
مسابقات ردههای سنی ۲۰۲۷ سالنی: مسابقات زیر ۱۶ سال آسیا (دختر و پسر)، مسابقات زیر ۱۹ سال جهان (دختر و پسر) و مسابقات زیر ۲۰ سال آسیا (دختر و پسر)
مسابقات ردههای سنی ۲۰۲۶ ساحلی: مسابقات زیر ۱۸ سال آسیا (دختر و پسر) و مسابقات زیر ۱۸ سال جهان (دختر و پسر)
مسابقات ردههای سنی ۲۰۲۷ ساحلی: مسابقات زیر ۲۰ سال آسیا (دختر و پسر) و مسابقات زیر ۲۰ سال جهان (دختر و پسر)
