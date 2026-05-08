توضیح رئیس فدراسیون والیبال در مورد وضعیت تیم ملی والیبال بانوان

میلاد تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تیم ملی والیبال بانوان برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا و همچنین وضعیت کادر فنی این تیم گفت: با توجه به شرایط فعلی اعزام به بازیهای آسیایی ناگویا بر مبنی کیفی است به همین خاطر حضور تیم ملی والیبال بانوان در بازیهای آسیایی ناگویا منوط به نتیجهای که تیم در مسابقات AVC شده است. این مسابقات یک ماه دیگر برگزار میشود و مل لانگ لیست را فرستادم و اسامی مربیان هم در آن ارسال کردیم. تیم ملی والیبال بانوان یک مربی دارد و آن هم خانم لی است که در این چند سال هدایت تیم را برعهده داشته است.
رئیس فدراسیون والیبال گفت: در حال حاضر بانوان والیبال ایران تقریبا دو هفتهای است که در خارج از کشور اردو زدند و پس از آن به مسابقات آسیایی مرکزی که دارای رنکینگ در فدراسیون جهانی والیبال است، در نپال اعزام میشوند. پس از آن یک اردوی ۱۰ روزه در تایلند خواهند داشت و پس از آن در مسابقات جام زنان کنفدراسیون والیبال آسیا به میزبانی فیلیپین شرکت خواهند کرد. پس از آن آماده سازی نهایی برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا انجام خواهد شد.
وی تأکید کرد: براین اساس با توجه به برگزاری یک دوره ۵۶ روزه تمرین و مسابقات بینالمللی فشرده با حداکثر آمادگی در مسابقات قهرمانی زنان آسیا و بازیهای آسیایی ناگویا حاضر خواهند شد مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیای مرکزی (کاوا) از یکم تا هشتم خردادماه به میزبانی نپال برگزار خواهد شد و تیم ملی زنان برای حضور شایسته در این رقابتها، اردوی آمادهسازی خود را در تایلند شروع کرده است.
تقوی اظهارداشت: با توجه به شرایط جنگی که در کشور حاکم شد خانم «لی» سرمربی تیم ملی والیبال ایران امکان حضور در ایران را نداشتند و به همین خاطر با تشخیص سرمربی تیم بدون برگزاری اردوی انتخابی، با عنوان مهرگان نور در مسابقات لیگ قهرمانان زنان آسیا شرکت کرد. در این مدت به خاطر شرایطی که وجود داشت بازیکنان از آمادگی کمی دور شده بودند اما با اردوهای خارجی و همچنین حضور در سه مسابقه بینالمللی در تلاش هستیم که تیم را در بهترین شرایط آمادگی نگه داریم تا پس از حضور در مسابقات آسیایی مرکزی و جام کنفدراسیون والیبال آسیا در مورد حضور تیم ملی در بازیهای آسیایی ناگویا تصمیم بگیریم.
رئیس فدراسیون والیبال تأکید کرد: برگزاری اردوهای آماده سازی و اعزام تیمهای ملی والیبال به مسابقات برون مرزی در شرایط جنگی کشور یکی از دغدغههای مهم فدراسیون بود که خدا را شکر تا به الان این موضوع به خوبی مدیریت شد تا بتوانیم اعزامها را انجام دهیم. بازیکنان تیم ملی زنان اول اردیبهشت ماه سفر خود را از ساری شروع کردند و از طریق مرز زمینی به ترکیه و سپس با پرواز به تایلند رفتند، روز ۲۴ خردادماه پس از حضور در سه رویداد بزرگ در کشورهای تایلند، نپال و فیلیپین به کشور بازخواهند گشت.
