فرماندار گناوه: پایگاه دریایی هلال احمر نقش مهمی در عملیات امدادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری بعد از ظهر دوشنبه در نشست با رئیس و اعضای جمعیت هلال احمر گناوه بمناسبت هفته هلال احمر با تبریک و گرامیداشت این هفته و ابراز افتخار از همکاری و تعامل دوسویه با این جمعیت ، از زحمات تمامی اعضا قدردانی کرد و افزود: ارزش کار شما فراتر از وظایف اداری ،ماهیتی معنوی دارد که مایه افتخار است.

وی افزود: با توجه به شرایط و موقعیت استراتژیکی این شهرستان، احداث پایگاه امداد و نجات دریایی یکی از نیازهای ضروری و مهم بود، که پس از پیگیری‌ها مستمر محقق شد.

فرماندار گناوه تصریح کرد: پایگاه دریایی هلال احمر در بهترین نقطه احداث شد که می تواند در کوتاه ترین زمان به حوادث و سوانح دریایی پاسخ دهد.

وی با ارزیابی عملکرد این مجموعه در سطح شهرستان، خاطرنشان کرد: شاهد هیچ‌گونه گلایه یا نارضایتی از عملکرد هلال احمر در زمان مراجعه مردمی به فرمانداری، نبوده‌ایم که این خود نشان‌دهنده تعهد و خدمات صادقانه بالای نیروهای این سازمان است.