به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، انتخابات شوراهای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی همزمان در سراسر کشور در بازه زمانی ۲۶ تا ۳۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در هفته انجمن های علمی برگزار خواهد شد.
بر اساس فراخوان اداره فرهنگی وزارت بهداشت مبنی بر ثبت نام نامزدهای شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی، دانشجویان واجد شرایط میتوانند همزمان با هفته «انجمنهای علمی» برای حضور در انتخابات شورای مرکزی انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی اقدام کنند.
شرایط عمومی ثبتنام در این انتخابات شامل اشتغال به تحصیل در رشته مربوطه، عضو نبودن در شورای مرکزی دیگر انجمنهای علمی یا تشکلهای فرهنگی و سیاسی، حداقل داشتن دو ترم باقی مانده تا پایان تحصیلی و حداقل ۳ ماه سابقه عضویت در انجمن مربوطه است.
همچنین از جمله شرایط اختصاصی برای ثبت نام در این انتخابات این است که معدل نیمسال گذشته کمتر از ۱۵ نباشد یا حداقل یک مقاله علمی - پژوهشی از وی تالیف و ترجمه و به چاپ رسیده باشد یا فرد اجرا یا همکاری در اجرای طرح پژوهشی تایید شده داشته باشد یا تالیف یا ترجمه کتاب (حتی به صورت مشارکتی) داشته باشد و یا برگزیده در المپیاد و دانشجوی استعداد درخشان باشد.
بنا بر اعلام اداره کل فرهنگی وزارت بهداشت، آخرین مهلت ثبت نام برای برگزاری انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی ۳۱ اردیبهشتماه جاری است و زمان فراخوان برگزاری دور دوم انتخابات در صورتی که انجمن نیازمند دور دوم باشد دوم خردادماه و زمان برگزاری انتخابات ۵ خردادماه ۱۴۰۵ خواهد بود.
ثبت نام برای حضور در انتخابات انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی به صورت مجازی با توجه به شرایط دانشگاهها انجام خواهد گرفت.
