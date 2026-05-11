۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱

سریال جنگ ۱۲ روزه در مرحله تدوین؛ «من دزد نیستم» به روزهای پایانی رسید

منوچهر هادی با اشاره به روند پروسه سریال «من دزد نیستم» در یادداشتی در فضای مجازی اعلام کرد که این مجموعه در حال تدوین است.

به گزارش خبرنگار مهر، سریال «من دزد نیستم» به کارگردانی منوچهر هادی سال گذشته وارد پروسه تولید شد. پدرام کریمی و بابک کایدان نگارش سریال را بر عهده داشته اند و مصطفی تنابنده تهیه کننده کار است.

همچنین پدرام کریمی پیش از این در مصاحبه ای با خبرگزاری مهر اعلام کرده بود که محسن تنابنده مدیر پروژه است و قصه به جنگ ۱۲ روزه می پردازد.

حالا منوچهر هادی کارگردان با انتشار یک استوری‌ خبر از تکمیل آخرین مراحل تدوین سریال «من دزد نیستم» داده و نوشته است: این سریال همزمان با تجاوز آمریکا و اسرائیل به خاک کشورمان متوقف نشد و اکنون آخرین مراحل کار در حال انجام است.

آغاز قصه سریال «من دزد نیستم» حمله و جنگ ۱۲ روزه‌ای است که رخ داده و پایان سریال نیز با خاتمه جنگ تمام می‌شود و اتفاقاتی در این مسیر در داستان رخ می دهد.

عطیه موذن

