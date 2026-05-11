صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (دوشنبه، ۲۱ اردیبهشت)، افزایش ابر، گاهی رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید در شمال خراسان رضوی، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و ارتفاعات اردبیل پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فردا (سه‌شنبه، ۲۲ اردیبهشت)، با ورود سامانه بارشی جدید، در مناطقی از شمال غرب، غرب کشور، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و غرب استان گیلان، گاهی رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت رخ خواهد داد.

ضیائیان بیان کرد: روز چهارشنبه (۲۳ اردیبهشت)، این شرایط جوی در شمال غرب، سواحل دریای خزر، برخی مناطق دامنه‌های جنوبی البرز و بخش‌هایی از مرکز کشور ادامه خواهد داشت و روز پنجشنبه (۲۴ اردیبهشت) نیز شمال غرب و نوار شمالی کشور تحت‌تأثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: امروز در شرق و جنوب غرب کشور، فردا در غرب، شمال غرب، مرکز و شرق و همچنین روز چهارشنبه در بیشتر مناطق کشور، وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در نقاط مستعد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت آب‌وهوای تهران نیز گفت: آسمان تهران امروز (۲۱ اردیبهشت) صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و در برخی ساعات افزایش باد پیش‌بینی می‌شود که حداقل دما ۱۸ و حداکثر دما ۲۹ درجه سانتیگراد خواهد بود.

وی یادآور شد: طی پنج‌روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد رخ می‌دهد.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: از بعدازظهر روز سه‌شنبه تا روز پنجشنبه، بانفوذ سامانه بارشی به استان تهران، افزایش ابرناکی، وزش باد شدید و در برخی مناطق رگبار باران و رعدوبرق دور از انتظار نخواهد بود.