تدوین بخشنامه حمایتی از کارگران صنعت آب با همکاری وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، سید علیرضا شریعت دبیر کل فدراسیون صنعت آب ایران، با اشاره به شرایط خاص کشور و تأثیر آن بر کسب‌وکارهای بخش خصوصی صنعت آب، از تدوین بخشنامه حمایتی با همکاری وزارت نیرو برای کاهش فشار بر شرکت‌ها و جلوگیری از تعدیل نیروهای متخصص خبر داد.

دبیر کل فدراسیون صنعت آب ایران، با اشاره به اختلال در تخصیص اعتبارات عمرانی و فشار قابل توجه بر شرکت‌های فعال در صنعت آب در شرایط خاص کشور، از تدوین بخشنامه حمایتی با همکاری وزارت نیرو خبر داد و گفت: این بخشنامه با هدف کاهش فشار بر شرکت‌ها، تداوم فعالیت پروژه‌ها و جلوگیری از تعدیل نیروهای متخصص که مهم‌ترین سرمایه این صنعت هستند، در مراحل نهایی قرار دارد و به‌زودی ابلاغ خواهد شد.

شریعت با بیان اینکه صنعت آب ماهیتی سرمایه‌بر و پروژه‌محور دارد، اظهار داشت: فعالیت شرکت‌های مشاور، پیمانکار و سازندگان تجهیزات در این حوزه وابستگی مستقیمی به اعتبارات عمرانی دولت، به‌ویژه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» دارد. در شرایط خاص این روزهای کشور، روند تخصیص و جریان این اعتبارات با اختلال‌هایی مواجه شده و همین موضوع باعث شده بخشی از پروژه‌های حوزه آب با کندی در اجرا، کاهش سرعت پیشرفت یا در مواردی با وقفه مواجه شوند.

دبیر کل فدراسیون صنعت آب ایران افزود: این وضعیت فشار قابل توجهی بر شرکت‌های فعال در صنعت آب وارد می‌کند. بسیاری از این شرکت‌ها ساختارهایی تخصصی و متکی بر نیروی انسانی آموزش‌دیده دارند و بخش مهمی از هزینه‌های آن‌ها نیز مربوط به حفظ همین سرمایه انسانی است. وقتی پروژه‌ها با تأخیر در تأمین مالی یا کندی در اجرا روبه‌رو می‌شوند، جریان نقدینگی شرکت‌ها نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و اداره بنگاه‌ها دشوارتر می‌شود.

شریعت با ابراز نگرانی از تعدیل نیروهای متخصص تصریح کرد: در چنین شرایطی، متأسفانه برخی شرکت‌ها، علیرغم میل باطنی و صرفاً برای حفظ بقای مجموعه، ناچار به اتخاذ تصمیم‌های سخت مدیریتی از جمله کاهش یا تعدیل بخشی از نیروهای خود می‌شوند. این در حالی است که تربیت نیروهای متخصص در حوزه آب فرآیندی زمان‌بر و پرهزینه است و از دست رفتن این ظرفیت انسانی می‌تواند در بلندمدت به توان فنی صنعت آب کشور آسیب وارد کند.

دبیر کل فدراسیون صنعت آب ایران با اشاره به پیگیری‌های این فدراسیون در هفته‌های اخیر خاطرنشان کرد: فدراسیون صنعت آب ایران طی روزهای اخیر پیگیری‌های فشرده و مستمری را در تعامل با وزارت نیرو انجام داده است تا از ظرفیت‌های قانونی موجود برای حمایت از شرکت‌های فعال در این صنعت استفاده شود. خوشبختانه با نگاه مثبت و همراهی مؤثر وزیر نیرو و همچنین معاون آب و آبفا، تهیه و تدوین یک بخشنامه حمایتی در دستور کار قرار گرفته و اکنون در مراحل نهایی قرار دارد و به‌زودی ابلاغ خواهد شد.

وی در تشریح اهداف این بخشنامه گفت: هدف اصلی از تدوین این بخشنامه آن است که با بهره‌گیری از اختیارات قانونی وزارت نیرو، مجموعه‌ای از تمهیدات و تسهیلات برای کاهش فشارهای جاری بر شرکت‌های فعال در صنعت آب فراهم شود. در این چارچوب تلاش شده است سازوکارهایی پیش‌بینی شود که بتواند به تداوم فعالیت پروژه‌ها، حفظ توان اجرایی شرکت‌ها و مهم‌تر از همه جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی کمک کند.

شریعت با تأکید بر اهمیت راهبردی نیروی انسانی متخصص در صنعت آب اظهار داشت: نیروی انسانی متخصص مهم‌ترین سرمایه این صنعت است و حفظ آن برای آینده مدیریت منابع آب کشور اهمیت راهبردی دارد. صنعت آب کشور طی دهه‌های گذشته با اتکا به توان شرکت‌های مشاور و پیمانکار داخلی شکل گرفته و امروز بخش قابل توجهی از دانش فنی و ظرفیت اجرایی کشور در همین شرکت‌ها متمرکز است. بنابراین حفظ پایداری این بنگاه‌ها و جلوگیری از آسیب دیدن سرمایه انسانی آن‌ها، در واقع حفظ توان فنی کشور در حوزه مدیریت منابع آب محسوب می‌شود.

دبیر کل فدراسیون صنعت آب ایران در پایان ضمن قدردانی از وزیر نیرو و معاون آب و آبفا به دلیل نگاه حمایتی و همراهی مؤثر در پیگیری و تدوین این بخشنامه، ابراز امیدواری کرد: با ابلاغ و اجرای این دستورالعمل، بخشی از نگرانی‌های موجود در میان فعالان صنعت آب کاهش یابد و زمینه برای ادامه فعالیت پایدار شرکت‌ها و حفظ سرمایه انسانی ارزشمند این صنعت فراهم شود.