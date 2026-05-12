سومین وزیر کابینه نخست وزیر انگلیس هم استعفا داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، پس از شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی هفته پیش، سومین وزیر کابینه کر استارمر نخست وزیر انگلیس هم امروز سه شنبه از سمت خود کناره گیری کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، وی پس از اعلام استعفای خود از نخست‌ وزیر خواست تا جدول زمانی برای کناره‌ گیری خود تعیین کند.

«الکس دیویس-جونز» (Alex Davies-Jones) نامه استعفایی را منتشر کرد که در آن از نخست‌ وزیر درخواست کرد که «به نفع کشور عمل کرده و جدول زمانی برای کناره‌ گیری خود تعیین کند.»

«الکس دیویس-جونز» به «جس فیلیپس»، وزیر حفاظت و «میاتا فنبوله»، وزیر جوامع انگلیس پیوست که استعفای خود را اعلام کرده بودند.

تام راتلند (Tom Rutland) و جو موریس (Joe Morris)، ۲ دستیار کر استارمر نخست وزیر انگلیس هم دیروز دوشنبه از سمت‌های خود استعفا دادند.

بر اساس اعلام این رسانه، دستیاران کر استارمر پس از این اقدام از نخست وزیر انگلیس هم خواستند تا اقدام مشابهی را انجام دهد.

این اقدام ناشی از شکست حزب کارگر در انتخابات محلی پنجشنبه گذشته است که اعضای حزب را بر آن می‌ دارد تا خواستار استعفای استارمر شوند.

نتایج اولیه انتخابات محلی انگلیس از شکست سنگین و فاجعه بار حزب کارگر در برابر حزب اصلاح راستگرا انگلیس حکایت داشت.

حزب کارگر به رهبری نخست‌وزیر انگلیس، در انتخابات محلی هفته پیش متحمل شکست‌های سنگین و زودهنگامی شد؛ نتیجه‌ای که عمق خشم رأی‌دهندگان را نشان می‌دهد و تردیدها درباره آینده سیاسی استارمر را افزایش داده است.