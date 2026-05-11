خط انتقال شمال شهر خرمدره ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌محمد نادرخانی گفت این طرح با اعتباری بالغ بر ۷۵ میلیارد تومان در دست اجرا بوده و تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد. هدف از احداث این خط انتقال تامین، انتقال و ذخیره سازی آب پایدار در مخازن بالا دست شهر خرمدره است که توزیع متوازن آب را در پی خواهد داشت.

وی بیان کرد: با اجرای این طرح افزون بر ۱۰ هزار نفر در شهر خرمدره از خدمات تامین آب شرب پایدار برخوردار می‌شوند. این طرح علاوه بر خط انتقال شامل نصب شیرآلات کنترل فشار، هوا و تخلیه و ساخت حوضچه شیرآلات نیز است.

وی به اجرای عملیات اصلاح خط انتقال آبرسانی بلوار بعثت در شهر خرمدره اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف تعویض تاسیسات فرسوده، کاهش تعداد حوادث، کاهش هدررفت آب و رفع نشت های زیر زمینی اجرا شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: این پروژه با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان به طول ۵۰۰ متر به انضمام استانداردسازی تمامی انشعابات مربوطه به تعداد ۵۰ فقره، نصب شش دستگاه شیرآلات، اتصالات و شیرهای هوا در فازهای دو و سه شهرک گلدشت، فرهنگیان و مساکن ملی انجام پذیرفته است.

وی خاطرنشان کرد: حفر چاه شماره ۱۷ خرمدره با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان و به عمق ۱۸۰ متر نیز از دیگر طرح های شرکت آبفا در شهر خرمدره است که افزون بر پنج هزار نفر را در مناطق مرکزی شهر خرمدره را از نعمت آب آشامیدنی سالم و پایدار برخوردار می‌کند.