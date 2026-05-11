سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک حادثه رانندگی در محدوده شهرک الهیه خبر داد و اظهار کرد: صبح امروز ۲۱ اردیبهشت ماه، گزارش برخورد شدید دو دستگاه خودروی سواری پراید و ال‌نود به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

وی با اشاره به پیامدهای این تصادف افزود: برخورد این دو خودرو منجر به انحراف آن‌ها از مسیر اصلی و برخورد با موانع شد که متأسفانه بر اثر این حادثه، چهار نفر از سرنشینان دچار مصدومیت و جراحت شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از مجروحان به علت شدت ضربه و تغییر شکل بدنه خودرو در داخل کابین گرفتار شده بود، بلافاصله تیم تخصصی امداد و نجات از ایستگاه شماره ۸ به محل حادثه اعزام گردید.

قادری خاطرنشان کرد: آتش‌نشانان پس از ایمن‌سازی کامل محل برای جلوگیری از حریق یا حوادث ثانویه، با استفاده از تجهیزات هیدرولیک عملیات رهاسازی را آغاز کرده و فرد محبوس را از میان آهن‌پاره‌ها نجات دادند.

وی در پایان یادآور شد: تمامی چهار مصدوم این سانحه برای انتقال به مراکز درمانی تحویل نیروهای اورژانس شدند و بررسی دقیق علت وقوع این حادثه توسط کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی در جریان است.