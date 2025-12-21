افزایش ۷.۴ درصدی مصرف گاز در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان محمودی ظهر یکشنبه در ستاد مدیریت مصرف انرژی خراسان جنوبی اظهار کرد: میزان مصرف گاز در شبانه روز گذشته در خراسان جنوبی ۵.۷ متر مکعب بوده است که نسبت به شبانه روز قبل از آن ۷.۴ درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: به‌دنبال سرد شدن هوا، مصرف گاز افزایش یافته اما در حال حاضر شبکه گاز خراسان جنوبی در وضعیت نرمال قرار دارد.

وی افزود: اصلاح تعرفه‌ها و پلکان‌بندی گاز مصوبه هیئت دولت و به‌صورت سراسری اجرا می‌شود و هدف آن صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف است.

محمودی بیان کرد: بر اساس بررسی قبوض صادره، حدود ۹۷ درصد مشترکان استان قبضی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان دارند و تنها ۳ تا ۴ درصد در پلکان‌های بالاتر قرار گرفته‌اند که برای کاهش مصرف آن‌ها نیز پیگیری و راهکارهایی در دستور کار است.

وی ادامه داد: شرکت گاز استان با انجام مکاتبات متعدد با تهران، شرایط اقلیمی و میزان مصرف مردم استان را منعکس کرده و پیگیر اصلاح قبوض و حمایت از مشترکان است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف و گواهی صرفه‌جویی، بخشی از نیاز گاز صنایع از محل صرفه‌جویی تأمین شده و در این راستا حدود ۱۹ هزار بخاری در استان توزیع شده است.