۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۲

۴ برنز سهم کرمانی‌ها از مسابقات جوجیتسو قهرمانی کشور 

کرمان- کرمانی‌ها در مسابقات جوجیتسو قهرمانی کشور ۴ مدال برنز کسب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی جوجیتسو کشوری در استایل فایت و در رده سنی جوانان و بزرگسالان مزین به «جام ولایت» در مجموعه ورزشی شهدای گلشهر تهران برگزار شد و تیم کرمان موفق به کسب ۴ مدال برنز در این رقابت‌ها شد.

علی ریاحی، در وزن ۵۶ کیلوگرم، رضا پورامینایی در وزن ۶۲ گیلوگرم، امید کیانیان در وزن ۶۹ کیلوگرم و محمد محمودی در وزن ۹۴ کیلوگرم برنزی‌های کرمان در این مسابقات بودند.

تیم کرمان با سرپرستی عباس زیدآبادی و مربیگری حسین محمودی در «استایل فایت» در این رقابت‌ها حضور داشت که حاصل آن ۴ مدال برنز بود.

