به گزارش خبرگزاری مهر، هر ساله با فرا رسیدن فصل برداشت، چشم‌انداز دشت‌های طلایی لرستان به صحنه‌ای از امید، تلاش و برنامه‌ریزی بدل می‌شود؛ جایی که گندم‌کاران چشم به آسمان و ماشین‌آلات دارند تا حاصل ماه‌ها زحمتشان به انبارها برسد.

امسال اما این روایت رنگ و بوی دیگری دارد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، نامدار صیادی، نوید برداشتی را داده که می‌تواند برای سومین بار پیاپی استان را در باشگاه ۵۰۰ هزار تنی‌های گندم ایران تثبیت کند؛ عددی که از مرز ۵۵۰ هزار تن عبور خواهد کرد.

این رقم در حالی اعلام می‌شود که نگرانی عمده کشاورزان همواره نه فقط در میزان تولید، که در «هدررفت» پنهان اما خطرناک محصول هنگام درو است.

حقیقت تلخ ماجرا این است که هر ساله درصدی از دانه‌های طلایی بر اثر تنظیم نبودن دستگاه‌های کمباین بر جای‌مانده و زیر چرخ‌ها له می‌شود یا به خاک می‌پیوندد. رقمی که در مقیاس استانی، می‌تواند تأمین‌کننده نیاز روزانه باشد.

ظهر امروز دوشنبه جلسه ستاد برداشت با حضور سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد.

این جلسه به ریاست نامدار صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، با هدف پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای تسهیل شرایط برداشت کشاورزان در استان برگزار شد.

نامدار صیادی در این نشست با اشاره به اهمیت برگزاری جلسه ستاد برداشت به‌عنوان یک رویداد بزرگ که همواره با مراسم شکرگزاری همراه است، گفت: برنامه‌ریزی‌ها برای ایجاد آمادگی لازم جهت مدیریت برداشت، بر اساس اولویت‌های پیش‌بینی‌شده انجام شده و تمرکز اصلی بر تسهیل فرآیند خرید تضمینی و تحویل محصول در سطح استان است.

تجهیز ۵۰ مرکز خرید گندم و مشارکت ۱۵۰۰ کمباین

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: در این راستا، اولویت ما تأمین و تجهیز شرایط برای ۵۰ مرکز خرید گندم در سطح استان است.

وی ادامه داد: برآورد می‌شود حدود ۱۵۰۰ دستگاه کمباین در امر برداشت مشارکت داشته باشند.

صیادی اضافه کرد: از این میزان ۹۰۰ کمباین مهاجر غیر بومی و مابقی مربوط به کمباین‌داران سطح استان خواهد بود.

تأمین سوخت، مدیریت آتش‌سوزی و کالیبره کمباین‌ها

صیادی مهم‌ترین محورهای مورد پیگیری را شامل تأمین سوخت، مدیریت آتش‌سوزی‌ها و کالیبره کردن کمباین‌های برداشت دانست.

وی با اشاره به اینکه تأمین سوخت یکی از مسائل حیاتی است، گفت: این موضوع با همکاری شرکت نفت و سایر دستگاه‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: همچنین با توجه به اهمیت مدیریت حوادث، آتش‌نشانی در این زمینه همکاری و پشتیبانی لازم را انجام خواهد داد.

جلوگیری از ریزش گندم با کالیبره کردن کمباین‌ها

صیادی با بیان اینکه کالیبره کردن کمباین‌ها برای جلوگیری از ریزش گندم از اقدامات کلیدی است، افزود: بر اساس پیش‌بینی کارشناسان، با اجرای دقیق این برنامه می‌توان از کاهش یک‌درصدی ریزش گندم جلوگیری کرد.

وی توضیح داد: نتیجه این میزان کاهش ریزش، افزایش ۵۵۰۰ تن گندم در برداشت خواهد بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: این رقم به منزله ۱۰ روز مصرف کل استان است و اهمیت ویژه‌ای دارد.

شرایط خرید تضمینی و قیمت گندم

صیادی تأکید کرد: پولی بابت بدهی گندم‌کاران از آنان کسر نخواهد شد و در صورت وجود بدهی در یک نقطه، از مطالبات کشاورزان کسر نخواهد گردید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان درباره قیمت تضمینی گندم گفت: قیمت تضمینی گندم امسال بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

پیش‌بینی برداشت ۵۵۰ هزار تن گندم برای سومین بار

صیادی در پایان با اشاره به وضعیت کشت استان اظهار کرد: سطح زیر کشت گندم آبی ۴۸ هزار هکتار و سطح زیر کشت گندم دیم ۲۳۲ هزار هکتار است.

وی یادآور شد: در مجموع پیش‌بینی می‌شود امسال ۵۵۰ هزار تن گندم برداشت شود؛ امری که برای سومین بار استان لرستان را از مرز ۵۰۰ هزار تن عبور می‌دهد.

همه عوامل پای کار باشند تا روند برداشت مطلوب رقم بخورد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در پایان تأکید کرد: تمامی عوامل مرتبط باید در کنار کشاورزان و برای رعایت الزامات لازم پای کار باشند تا امسال شاهد روند مناسب و مطلوب در برداشت باشیم.