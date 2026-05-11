به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی حجت‌الاسلام موسوی ظهردوشنبه در حاشیه جلسه ستاد برداشت محصولات استراتژیک بر ضرورت پرداخت زکات گندم و جو در فصل برداشت تأکید کرد.

موسوی اظهار داشت: در آستانه برداشت محصولاتی همچون گندم و جو، یکی از واجبات الهی که نباید از آن غفلت شود، بحث زکات است.

وی ادامه داد: همان‌گونه که در کتاب الهی ۳۲ بار بر زکات تأکید شده، همه ما باید خود را ملتزم به این فرمان الهی بدانیم و در عمل نیز به آن پایبند باشیم.

سال پربرکت و لزوم شکرگزاری با پرداخت زکات

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه امسال کشاورزان مشمول رحمت پروردگار و بارش‌های الهی شدند، گفت: امسال که مشمول رحمت پروردگار شدیم، بیش از هر زمان دیگری باید وجوب زکات را به یاد داشته باشیم و این فریضه الهی را با نیت خالص و شکرگزاری ادا کنیم.

موسوی، پرداخت زکات را مایه برکت در مال و زندگی دانست و تصریح کرد: زکات تنها یک تکلیف شرعی نیست، بلکه عاملی برای پاکی مال، افزایش برکت، تقویت روح همدلی در جامعه و کمک به نیازمندان است.

وی اضافه کرد: هر جا این فریضه به‌درستی انجام شده، آثار خیر و برکت آن در زندگی فردی و اجتماعی نمایان شده است.

حد نصاب زکات در محصولات گندم و جو

حجت‌الاسلام موسوی با بیان اینکه حد وجوب زکات در محصولات گندم و جو حدود ۸۴۷ کیلوگرم است، گفت: چنانچه میزان برداشت محصول به این حد برسد، پرداخت زکات بر کشاورز واجب می‌شود و در صورتی که کمتر از این مقدار باشد، زکات واجب نیست.

وی تصریح کرد: این حکم هم در مورد گندم و هم در مورد جو صادق است.

ترویج فرهنگ زکات؛ تقویت همبستگی اجتماعی و کمک به محرومان

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در پایان ضمن قدردانی از تلاش کشاورزان استان، بر لزوم توجه بیشتر به فرهنگ زکات در جامعه روستایی و کشاورزی تأکید کرد و گفت: ترویج این فریضه الهی، علاوه بر آثار معنوی، در تقویت همبستگی اجتماعی و کمک به محرومان نقش مهمی دارد.