«زکات» نردبان تعالی و برکت در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد خداوردی صبح چهارشنبه در جلسه شورای زکات بخش ضیاءآباد که با حضور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار شد، زکات را یکی از ارکان مهم اقتصادی و عبادی اسلام دانست و بر نقش آن در پالایش مال و جان مؤمنان تأکید کرد.
وی با اشاره به آیات قرآن کریم، پرداخت زکات را نه تنها یک تکلیف شرعی، بلکه زمینه ساز برکت در اموال و موجب رفع بلا از جامعه عنوان کرد و از اعضای شورا خواست با رویکردی ترویجی، زمینه مشارکت هرچه بیشتر کشاورزان و مودیان منطقه را فراهم آورند.
امام جمعه ضیاءآباد در ادامه با انتقاد از کمرنگ شدن توجه به فریضه زکات در میان برخی اقشار، لزوم اهتمام جدی مردم به این واجب الهی را یادآور شد و اظهار کرد: اگر زکات به درستی احیا و پرداخت شود، بسیاری از مشکلات معیشتی نیازمندان و شکافهای اجتماعی کاهش خواهد یافت.
وی از کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان نهادی امین در جمعآوری و هزینهکرد زکات یاد کرد و ادامه داد: همکاری نزدیک این نهاد با شورای زکات عاملی مؤثر در هدایت منابع به سمت اولویتهای واقعی محرومان منطقه خواهد بود.
حجتالاسلام خداوردی اضافه کرد: نمازگزاران، کشاورزان، باغداران و فعالان اقتصادی ضیاءآباد باید با نگاهی مسئولانه به مقوله زکات، سهم واجب و مستحبی اموال خود را به موقع پرداخت کنند.
امام جمعه ضیاءآباد تصریح کرد: فرهنگسازی صحیح و اعتمادسازی میان مردم، کلید موفقیت در ترویج زکات است و با مدیریت شفاف در شورای زکات میتوان بخش قابل توجهی از نیازمندان را توانمند ساخت و چرخه محرومیتزدایی را در بخش ضیاءآباد شتاب بخشید.
