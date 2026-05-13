۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۵

«زکات» نردبان تعالی و برکت در جامعه است

تاکستان- امام جمعه ضیاءآباد زکات را یک فریضه الهی و پرداخت آن را سرچشمه برکت در اموال، رفع بلا و گشایش در زندگی مردم دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد خداوردی صبح چهارشنبه در جلسه شورای زکات بخش ضیاءآباد که با حضور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار شد، زکات را یکی از ارکان مهم اقتصادی و عبادی اسلام دانست و بر نقش آن در پالایش مال و جان مؤمنان تأکید کرد.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم، پرداخت زکات را نه تنها یک تکلیف شرعی، بلکه زمینه ساز برکت در اموال و موجب رفع بلا از جامعه عنوان کرد و از اعضای شورا خواست با رویکردی ترویجی، زمینه مشارکت هرچه بیشتر کشاورزان و مودیان منطقه را فراهم آورند.

امام جمعه ضیاءآباد در ادامه با انتقاد از کمرنگ شدن توجه به فریضه زکات در میان برخی اقشار، لزوم اهتمام جدی مردم به این واجب الهی را یادآور شد و اظهار کرد: اگر زکات به درستی احیا و پرداخت شود، بسیاری از مشکلات معیشتی نیازمندان و شکاف‌های اجتماعی کاهش خواهد یافت.

وی از کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان نهادی امین در جمع‌آوری و هزینه‌کرد زکات یاد کرد و ادامه داد: همکاری نزدیک این نهاد با شورای زکات عاملی مؤثر در هدایت منابع به سمت اولویت‌های واقعی محرومان منطقه خواهد بود.

حجت‌الاسلام خداوردی اضافه کرد: نمازگزاران، کشاورزان، باغداران و فعالان اقتصادی ضیاءآباد باید با نگاهی مسئولانه به مقوله زکات، سهم واجب و مستحبی اموال خود را به موقع پرداخت کنند.

امام جمعه ضیاءآباد تصریح کرد: فرهنگ‌سازی صحیح و اعتمادسازی میان مردم، کلید موفقیت در ترویج زکات است و با مدیریت شفاف در شورای زکات می‌توان بخش قابل توجهی از نیازمندان را توانمند ساخت و چرخه محرومیت‌زدایی را در بخش ضیاءآباد شتاب بخشید.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • شبنم باقری GB ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      اگر در شورای مصرف ذکات نمایندگان اقتصادی دولت هم شرکت داشته باشند میتوانند یک همآهنگی مفید ایجاد کرد و مردم مستقیما ذکات خود را به یک حساب واحد واریز کنند در غیر این صورت میلیاردها در شهرهای کوچک و روستاها هدر میرود.

