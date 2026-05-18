درآمد ۷۱۹ میلیارد ریالی زکات در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر ظاهری در جلسه شورای زکات استان که به ریاست آیتالله مظفری در دفتر ایشان برگزار شد، ضمن تقدیر از اعضای این شورا برای فعالیت چشمگیر در ترویج فرهنگ زکات اظهار کرد: با تلاشهای صورتگرفته از سوی دبیرخانه شورای زکات، امامان جمعه و دیدارهای چهره به چهره با مودیان زکات، درآمدهای این حوزه در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۲۷ درصد رشد داشته است.
وی افزود: مجموع زکات جمعآوریشده در این مدت به بیش از ۷۱۹ میلیارد ریال رسیده که این رقم نشاندهنده اعتماد و اهتمام ویژه مردم استان به پرداخت وجوهات شرعی است.
مدیرکل کمیته امداد استان قزوین با اشاره به یک نکته قابل تأمل در ترکیب زکات دریافتی تصریح کرد: رشد ۴۱ درصدی زکات واجب نسبت به سال گذشته، یک دستاورد مهم است. مودیان محترم زکات در سال ۱۴۰۴ توجه ویژهای به پرداخت وجوهات واجب شرعی خود داشتهاند و در همین راستا ۲۹۰ میلیارد ریال زکات واجب به دبیرخانه شورای زکات مستقر در کمیته امداد پرداخت شده است.
ظاهری در تشریح سایر اجزای زکات جمعآوریشده افزود: زکات مستحبی نیز با رشد ۲۷ درصدی به رقمی بالغ بر ۱۹۴ میلیارد ریال رسیده و در بخش زکات فطریه و کفارات نیز به همین میزان رشد را شاهد بودهایم.
وی با تأکید بر شفافیت در هزینهکرد زکات عنوان کرد: از مجموع ۷۱۹ میلیارد ریال زکات جمعآوریشده، ۷۴ درصد آن صرف رسیدگی به امور محرومان شامل جهیزیه، درمان، تحصیل، مسکن، اطعام، معیشت و سایر نیازهای ضروری نیازمندان شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان قزوین ادامه داد: ۲۶ درصد دیگر نیز برای پروژههای عمرانی از جمله ساخت مسجد، حسینیه، مرمت و بهسازی پلها و معابر روستایی، غسالخانه و سایر زیرساختهای عامالمنفعه هزینهگردیده است.
ظاهری در پایان با اشاره به رویکرد عدالتمحور در توزیع زکات تأکید کرد: بر اساس قاعده و سنت حسنه، زکات جمعآوریشده در هر منطقه یا روستا صرف نیازمندان و پروژههای عمرانی همان منطقه میگردد تا مردم طعم شیرین این فریضه الهی را در زندگی خود و همسایگانشان احساس کنند.
