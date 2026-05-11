به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل خطاب به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی گفت: شما را در «میدان» شکست دادیم؛ پس هرگز گمان نکن پیروزِ دیپلماسی خواهی شد
وی افزود: ترامپ، درحالی ایران را با ایهام، تهدید اتمی میکند که گویا دروغهای پنتاگون درباره کتمان آمار تلفات سنگین سربازان امریکایی را باور کرده است. آقای ترامپ هرگز گمان نکن با سواستفاده از آرامش امروز ما، پیروزمندانه وارد پکن خواهی شد. ابتدا «الفبای نظم جدید ژئوپولتیک غرب آسیا» را یاد بگیر!
خطاب به رئیس جمهور آمریکا؛
ولایتی: شما شکست خوردههای در میدان، پیروزِ دیپلماسی هم نخواهید شد
مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بینالملل خطاب به ترامپ با انتشار پیامی در یکی از شبکههای اجتماعی گفت: شما را در «میدان» شکست دادیم؛ پس هرگز گمان نکن پیروزِ دیپلماسی خواهی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل خطاب به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی گفت: شما را در «میدان» شکست دادیم؛ پس هرگز گمان نکن پیروزِ دیپلماسی خواهی شد
کد مطلب 6827075
نظر شما