به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن هاکی روی یخ فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی،پژمان فزونخواه، مدیر ورزشهای قهرمانی باشگاه استقلال، به همراه محمدی، سرپرست تیم و جمعی از کادر تیم هاکی روی یخ استقلال امروز با حضور در محل تمرین تیم هاکی روی یخ دختران ، از روند تمرینات این تیم بازدید کرد.
فزونخواه در این بازدید با اشاره به سیاست باشگاه استقلال در حمایت از رشتههای ورزشی مختلف اظهار داشت:سیاست باشگاه این است که تا جایی که در توان دارد، از تمامی رشتههای ورزشی حمایت کند. بودجه تیمهای غیرفوتبالی نیز مستقل از تیم فوتبال است و هدف ما کمک به توسعه ورزش کشور است.
وی با اشاره به علاقه خود برای حضور استقلال در رشته هاکی روی یخ گفت:از ابتدا دوست داشتم استقلال در هاکی روی یخ نیز تیمداری کند و بتوانیم کمک کنیم ظرفیتها و موفقیتهای هاکی روی یخ دختران بیشتر دیده شود.
مدیر ورزشهای قهرمانی استقلال ادامه داد: امیدوارم همانطور که در عرصه ملی موفق بودهاید، در عرصه باشگاهی نیز به موفقیت برسید. شما یک الگوی ورزشی هستید و نشان دادهاید که با وجود عمر کوتاه این رشته در ایران، دختران ایرانی چه توانمندیهایی دارند.
فزونخواه همچنین سلام و پیام مدیرعامل باشگاه استقلال را به اعضای تیم هاکی روی یخ دختران ابلاغ کرد و گفت:تاجرنیا، مدیرعامل باشگاه استقلال، سلام رساندند و گفتند که دوست داشتند امروز در کنار شما باشند، اما به دلیل مشغله کاری نتوانستند در این تمرین حضور پیدا کنند. وی در پایان خاطرنشان کرد:امروز تمرین شما را دیدم و از دیدن تلاش و توانمندی شما لذت بردم. امیدوارم با حمایت باشگاه، شاهد موفقیتهای بیشتری برای هاکی روی یخ دختران استقلال باشیم.
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