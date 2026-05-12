به گزارش خبرگزاری مهر، فروشگاه اینترنتی کتابرسان در روزهای پایانی اردیبهشت ماه، با یک رویداد ویژه همراه کتابخوانها خواهد بود. «نمایشگاه مجازی بهار کتاب» با شعار «بخوانیم به یاد آقای کتابخوان» از ۲۴ اردیبهشت لغایت ۴ خرداد، میزبان علاقهمندان به کتاب است.
این رویداد با هدف فراهم آوردن دسترسی عمومی و ارزانتر به کتاب و رفع دغدغه مخاطبان نسبت به گرانیهای بازار نشر شکل گرفته است. تخفیف ۲۰ درصدی بر روی تمامی کتابها به همراه خرید اقساطی از اسنپپی، از جمله تمهیداتی است که کتابرسان در این طرح برای اهالی کتاب تدارک دیده است.
امکان دسترسی به بیش از ۴۰۰۰ عنوان کتاب از دیگر مزایای این طرح است که با هدف پاسخگویی به نیازها و سلایق مختلف فراهم شده است. از آثار رهبری شهید و کتابهای تقریظی تا بهترین رمان و داستانها و بهترین آثار حوزهی کودک و نوجوان، تلاش شده است تا در موضوعات مختلف «بهترینها» در دسترس مخاطب قرار بگیرند و به این شکل تجربه یک خرید سالم و ماندگار برای علاقهمندان به کتاب فراهم گردد.
فضای سایت نیز به گونهای طراحی شده است تا خرید برای کاربران راحت باشد. ایجاد دستهبندیهای موضوعی همراه با معرفی مختصر هرعنوان در کنار نمایش عکس جلد و فهرست کتابها، فرآیند جستجو و انتخاب کتاب را برای کاربران آسان میکند.
برای خرید از کتابرسان با ۲۰ درصد تخفیف، به نشانی https://ketabresan.net/ مراجعه نمایید.
نظر شما