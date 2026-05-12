پاکیزگی برند شهر بیرجند است؛ درخواست برای همکاری با پاکبانان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عمانی دوشنبه شب در حاشیه حضور در موکب هنر و رسانه اظهار کرد: بعد اینکه ضرورت تجمعات مردمی با شروع جنگ تحمیلی حس شد به واسطه فضای خوبی که پارک شهرداری داشت، فضای استقرار مواکب و حضور مردم را فراهم کردیم.

معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند بیان کرد: با توجه به فضای ایجاد شده در پارک شهرداری و میدان اجتماعی شهید رئیسی در بیش از ۷۰ شب گذشته برنامه ریزی برای تدفین شهید گمنام در این نقطه صورت گرفته است.

عمانی ادامه داد: البته در اینکه در کدام نقطه پارک شهرداری این اقدام انجام شود نیاز به مکان یابی دقیق دارد که به اطلاع شهروندان خواهیم رساند.

وی افزود: ما در حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری بر پاکیزه بودن شهر بیرجند تأکید داریم و آن را یک برند برای خودمان می دانیم.

معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند گفت: از همه مردمی که در تجمعات مردمی چه در پارک شهرداری و میدان اجتماعات شهید رئیسی و چه در میدان مادر حضور دارند تقاضا داریم که نهایت همکاری را با پاکبان ها داشته باشند.

عمانی ادامه داد: البته ما سطل های زباله ای را در هر دو نقطه شهر و محل های تجمعات در نظر گرفته ایم.

وی در زمینه تفکیک پسماند نیز اظهار کرد: ما در نقاط مختلف شهر بیرجند باکس هایی را قرار دادیم که شهروندان بعد از جداسازی پسماند خشک و تر، پسماند خشک خود را در این باکس ها قرار دهند.