به گزارش خبرگزاری مهر، صابر جودی، روز پنجشنبه، اظهار کرد: کاروان سلامت جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی همزمان با هفته جهانی هلال‌احمر و صلیب‌سرخ، طی دو روز در منطقه کم‌برخوردار حیدرآباد تبریز برگزار شد.

وی افزود: در این برنامه با مشارکت ۳۸ پزشک عمومی و متخصص، امدادگران، داوطلبان و تیم‌های سحر، بیش از ۲۶۰۰ خدمت درمانی، دارویی، آموزشی و حمایتی به اهالی منطقه ارائه شد.

جودی ادامه داد: خدمات تخصصی در حوزه‌های داخلی، قلب، کودکان، زنان، چشم‌پزشکی، پوست، روانشناسی، تغذیه، توانبخشی، پرستاری و دندانپزشکی از جمله خدمات ارائه‌شده در این کاروان بود.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و حمایت‌های روانی و اجتماعی ویژه کودکان و خانواده‌ها توسط تیم‌های سحر خبر داد.