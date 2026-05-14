به گزارش خبرگزاری مهر، صابر جودی، روز پنجشنبه، اظهار کرد: کاروان سلامت جمعیت هلالاحمر آذربایجانشرقی همزمان با هفته جهانی هلالاحمر و صلیبسرخ، طی دو روز در منطقه کمبرخوردار حیدرآباد تبریز برگزار شد.
وی افزود: در این برنامه با مشارکت ۳۸ پزشک عمومی و متخصص، امدادگران، داوطلبان و تیمهای سحر، بیش از ۲۶۰۰ خدمت درمانی، دارویی، آموزشی و حمایتی به اهالی منطقه ارائه شد.
جودی ادامه داد: خدمات تخصصی در حوزههای داخلی، قلب، کودکان، زنان، چشمپزشکی، پوست، روانشناسی، تغذیه، توانبخشی، پرستاری و دندانپزشکی از جمله خدمات ارائهشده در این کاروان بود.
وی همچنین از اجرای برنامههای آموزشی، فرهنگی و حمایتهای روانی و اجتماعی ویژه کودکان و خانوادهها توسط تیمهای سحر خبر داد.
