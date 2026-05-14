به گزارش خبرگزاری مهر، صابر جودی روز پنجشنبه در تشریح عملکرد این نهاد در ایام جنگ رمضان اظهار کرد: ۱۷ شهرستان استان به صورت مستقیم درگیر جنگ بودند و در مجموع ۱۰۹ منطقه مورد اصابت قرار گرفت. در همین راستا، بیش از ۴۰۰ تیم عملیاتی هلال احمر در قالب ۲۱۶ عملیات امدادی و پشتیبانی حضور فعال داشتند.

وی با اشاره به آمار شهدای استان در این ایام گفت: تعداد شهدای استان ۱۸۸ نفر بود که بخشی از آنان خارج از استان به شهادت رسیده بودند. همچنین در حوزه امدادی، ۲۴۷ مورد اعزام و استفاده از آمبولانس‌ها انجام شد.

جودی ادامه داد: تیم‌های سگ‌های زنده‌یاب هلال احمر نیز ۱۲ مرحله عملیات جست‌وجو انجام دادند که در نتیجه آن، ۶ نفر از زیر آوار و مناطق حادثه‌دیده نجات یافتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه تجربیات ارزشمندی برای مجموعه امدادی استان به همراه داشت، افزود: مانور «صلابت آذربایجان» در شهریار برگزار شد که طی آن، هم‌افزایی مطلوبی میان دستگاه‌های خدمت‌رسان شکل گرفت. از همان زمان پیش‌بینی می‌کردیم احتمال وقوع مجدد جنگ وجود دارد و بر همین اساس، اقدامات لازم در حوزه‌های امدادی و پدافند غیرعامل انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: از نخستین دقایق اعلام جنگ، ۹ پایگاه فصلی، ٣١ پایگاه امداد و نجات جاده ای و ٩ پایگاه موقت و فصلی و سایر پایگاه‌های شهرستانی وارد آماده‌باش شده و قرارگاه‌های لازم تشکیل شد. تمامی تدابیر مورد نیاز در همان ساعات ابتدایی اتخاذ شد و پس از پایان جنگ نیز برای شرایط احتمالی آینده، آمادگی کامل امدادی و پدافندی در استان حفظ شد.

جودی با اشاره به آسیب دیدن دو نفر از نیروهای هلال احمر در جریان حملات گفت: دو نفر از همکاران ما دچار موج‌گرفتگی ناشی از انفجار شدند، اما مجموعه هلال احمر بدون وقفه به خدمت‌رسانی ادامه داد.

وی همچنین زمان پاسخگویی به حوادث در استان را بین ۵ تا ۶ دقیقه اعلام کرد و افزود: ایران جزو ۱۰ کشور حادثه‌خیز جهان است و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران نیز در میان پنج جمعیت برتر صلیب سرخ جهانی قرار دارد. بدنه اصلی نیروی انسانی هلال احمر را داوطلبان تشکیل می‌دهند که در بحران‌ها حضوری ایثارگرانه دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان با اشاره به ارزیابی عملکرد این مجموعه در ایام جنگ تصریح کرد: نقاط ضعف خود را در این مدت شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام کردیم و در مقابل، نقاط قوت نیز تقویت خواهد شد. خوشبختانه پیش از وقوع جنگ، ناوگان خودرویی هلال احمر به‌روز شده بود و تمامی نیروها و داوطلبان، حتی در شرایط روزه‌داری، با تمام توان پای کار بودند.

وی تاکید کرد: جمعیت هلال احمر استان در ایام جنگ در صف نخست خدمت‌رسانی قرار داشت و داروخانه هلال احمر نیز حتی یک ثانیه تعطیل نشد. در این مدت، مدیریت جهادی و انبارگردانی مستمر برای تامین دارو و اقلام مورد نیاز مردم انجام گرفت.

جودی در ادامه به فعالیت تیم‌های «سحر» اشاره کرد و گفت: تیم‌های سحر که مخفف «سفیران حمایت‌های روانی در بلایا» هستند، از مجموعه معاونت جوانان هلال احمر بوده و برای نخستین بار در تبریز شکل گرفته‌اند. این تیم‌ها پس از وقوع انفجارها به مناطق اعزام شده و با حضور در محلات، خدمات مشاوره‌ای و حمایت‌های روانی به خانواده‌ها و آسیب‌دیدگان ارائه می‌کردند.

وی افزود: در این ایام، از طریق واحد مددکاری و بر اساس دهک‌بندی اعلامی دولت، حدود ۲۱ میلیارد تومان خدمات حمایتی به صورت رایگان یا با اعمال تخفیف در تمامی شهرستان‌ها ارائه شد. این اعتبار مربوط به سال گذشته بوده که برای شرایط بحرانی تامین شده بود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان‌شرقی شعار این مجموعه در دوران جنگ را «پلی بین توان توانمندان و نیاز نیازمندان» عنوان کرد و گفت: در حوزه آموزش نیز اقدامات گسترده‌ای انجام شد و در نقاط مختلف استان، آموزش‌های لازم با محوریت شرایط جنگی و مدیریت بحران برای اقشار مختلف جامعه ارائه شد.

جودی با اشاره به برنامه‌های هفته هلال احمر اظهار کرد: توان‌افزایی امدادگران، دیدار با خانواده‌های شهدا، رژه خودرویی، رونمایی از تجهیزات نوین، اجرای مانورهای امدادی و بهداشتی، برپایی کاروان سلامت و برنامه‌های متعدد دیگر از جمله اقدامات انجام شده در هفته هلال احمر بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین شهروندان می‌توانند با مراجعه به سایت https://helaleman.rcs.ir نسبت به ثبت نام نیروی داوطلبی خود اعلام کنند.