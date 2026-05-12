به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی در نشست خبری که در روز سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ در ساختمان‌ معاونت گردشگری برگزار شد، گفت: شهادت والامقامان انقلاب، به‌ویژه رهبر شهید در جنگ ۱۲ روزه رمضان، نه تنها توطئه دشمن را ناکام گذاشت، بلکه انسجام ملی و قدرت دفاعی کشور را تقویت کرد.

وی افزود: در این نبرد نابرابر که با حملات وحشیانه و دردمنشانه رژیم استکبار جهانی و با همکاری رژیم صهیونیستی صورت گرفت، جمعی از رزمندگان و در رأس آن‌ها رهبر شهید انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند.

وی افزود: دشمنان گمان می‌کردند با شهادت رهبر انقلاب اسلامی به اهداف شوم خود دست خواهند یافت، اما نه‌تنها این اهداف محقق نشد، بلکه این رویداد تلخ باعث شکل‌گیری انسجام ملی، وحدت و تقویت مؤلفه‌های قدرت دفاع ملی در کشور شد.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به حضور با بصیرت مردم در خیابان‌ها، اقدامات دلاورانه و شجاعانه رزمندگان، مدیریت هوشمند و کارآمد دولت خدمتگزار و نیز حفظ تمامیت ارضی کشور، تصریح کرد: مؤلفه‌هایی نظیر ایران‌دوستی و وطن‌دوستی نیز در این شرایط، زمینه‌های بسیار مطلوبی را برای تقویت و ارتقای قدرت دفاع ملی و خنثی‌سازی همه توطئه‌های دشمنان فراهم آورد و الحمدالله این شرایط مبارک، کشور را در برابر توطئه‌ها مقاوم ساخته است.

به گفته وی؛ تصویری که شما از موزه‌های تاریخی و فرهنگی انعکاس دادید، تصویری که از تأسیسات گردشگری که در اثر بمباران دچار آسیب شده بود.



جنگ، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری ایران



به گفته معاون گردشگری؛ واقعیت این است که صنعت گردشگری در کشور ما به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های تمدنی، تاریخی، فرهنگی، طبیعی، زیارتی، سلامت، جایگاه ویژه‌ای در دنیا برخوردار است، به خصوص این جنگ هم یک تبلیغی شده برای داشته‌های ما و آن ثبت جهانی، ولی این جنگ باعث شد که ما بیشتر اطلاع‌رسانی بکنیم که ظرفیت‌های کشورمان در حوزه گردشگری کدام است.



بندپی ادامه داد: این ظرفیت‌ها می‌تواند یکی از ارکان مهم اقتصاد ملی برای هر کشوری باشد و در حالت عادی، گردشگری را در حالت عادی و در حالت طبیعی به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه و اقتصاد ملی کشور تأیید می‌کند و در حفظ اشتغال و در ایجاد اشتغال و همچنین در بحث توازن منطقه‌ای، یکی از کاربردهای اصلی صنعت گردشگری است.

نقش گردشگری در حفظ انسجام اجتماعی و افزایش تاب‌آوری جامعه در بحران‌ها بی‌بدیل بود



وی با اشاره به حملات اخیر و ایجاد ناامنی در برخی نقاط کشور، بر نقش کلیدی صنعت گردشگری در حفظ امنیت روانی جامعه و انسجام اجتماعی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه «دیگر گردشگری توانسته نقش خود را به درستی نشان دهد»، افزود: در شرایطی که برخی مناطق دچار ناامنی شد، مکان‌های امنی با ظرفیت‌های اقامتی گردشگری پدیدار گشتند که نه تنها محل اسکان امنی برای هموطنان آسیب‌دیده فراهم کردند، بلکه با ویژگی‌های آرامش و آسایش خود، به حفظ انسجام اجتماعی یاری رساندند.



محسنی‌بندپی با اشاره به ابتکارات خلاقانه در استان‌های مختلف کشور اظهار داشت: ما در بسیاری از استان‌ها شاهد خلاقیت‌هایی بودیم که وحدت و روحیه دفاع و دوستی را بروز داد.

وی به سفر خود به استان گلستان در ایام جنگ اشاره کرد و گفت: در آن استان، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کارتی با مضمون «گرگان، محل امن» چاپ کرده بود و این کارت به افرادی که بر اثر جنگ آواره شده و در استان دیگری سکونت یافته بودند، ارائه می‌شد.



معاون گردشگری خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح، تمامی خدمات درمانی عمومی، حمل‌ونقل، و حتی بخش خصوصی مانند تعمیرگاه‌های خودرو و آرایشگاه‌ها داوطلبانه ثبت‌نام کرده و خدمات خود را به‌طور کاملاً رایگان در اختیار هموطنان جنگ‌زده قرار دادند.



محسنی‌بندپی با تأکید بر اینکه این همکاری علیرغم قرار داشتن در ایام طلایی درآمدزایی (اسفند و فروردین) صورت گرفت، گفت: این اقدامات نشان می‌دهد کارکردهای حوزه گردشگری در زمینه افزایش تاب‌آوری جامعه توانسته نقش مؤثری ایفا کند.



وی تصریح کرد: معاونت گردشگری نیز برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای سیاست‌گذاری داخلی و خارجی در دستور کار دارد و این خبر به‌مناسبت اردیبهشت‌ماه سال گذشته و همزمان با همین شرایط تهیه شده است.

وی با ارائه آماری از رشد گردشگری خارجی افزود: در فروردین‌ماه ۴۴ نسبت به مدت مشابه، ۴۸ و نیم درصد افزایش گردشگر خارجی داشتیم. در گردشگری داخلی نیز اقدامات مؤثری برای شناسایی ظرفیت‌ها انجام شد. خوشبختانه در سال ۲۰۲۵، سه روستای ایران به عنوان روستای نمونه گردشگری توسط سازمان جهانی گردشگری برگزیده شدند.

مدیریت بحران در جنگ ۱۲ روزه و بازگشت به رشد ۱۰ درصدی

معاون گردشگری با اشاره به جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: دقیقاً در همان ایام، رویداد گردشگری سلامت با حضور کشورهای عضو در همدان برگزار شد، متأسفانه پس از جنگ، آمار در خرداد، تیر، مرداد و شهریور منفی شد، اما ما دست برنداشتیم و در اسپانیا، ترکیه، آلمان، برلین و عراق شرکت کردیم و تسهیلاتی فراهم آوردیم تا بخش خصوصی ظرفیت‌های ایران را معرفی کند، همچنین در شهریور و مهر در چین شرکت کردیم که دوباره آمار مثبت شد و رشد ۱۰ درصدی را نسبت به بازه قبل تجربه کردیم.

وی ادامه داد: با زمزمه بحران‌های داخلی، بهمن ماه منفی شدیم و در اسفند نیز جنگ رمضان رخ داد و اما نکته مهم این است که در هیچ کدام از این مقاطع متوقف یا ناامید نشدیم. مدیریت موفق کسی است که در زمان سختی و بحران برنامه داشته باشد.

تدوین سناریوهای عملیاتی با مشارکت فعالان

محسنی‌بندپی تأکید کرد: در طول سال ۱۴۰۴، درب این سالن همواره به روی فعالان صنعت گردشگری اعم از آژانس‌داران، هتلداران، بوم‌گردانان، راهنمایان، مؤسسات آموزشی و صاحب‌نظران اجرایی باز بوده و با روحیه مشارکتی، سناریوهای پیش رو را مرور کردیم تا قطار گردشگری متوقف نشود.

به گفته وی، همین رویکرد باعث شد حتی در اسفند ماه نیز ۱۴۰ هزار گردشگر (عمدتاً زیارتی و سلامت) وارد کشور شود و در فروردین ماه نیز آمار ورودی ۱۷۸ هزار و ۵۲۵ نفر ثبت شده است.

۸۰۰ ساعت کار فکری برای بقای صنعت

معاون گردشگری خاطرنشان کرد: در حال حاضر سه سناریوی فراری داریم که با نزدیک به ۷۰۰ تا ۸۰۰ ساعت کار فکری مدیران داخلی و خارجی، همراه با نظارت، آموزش و مشاوره با وزیر محترم و همه ذی‌نفعان، تدوین شده است و تأکید ما بر سناریوهای عملیاتی و شدنی است.

وی اولویت‌های مدیریت بحران در وضعیت جنگی را چنین برشمرد: بقای صنعت گردشگری، صیانت از فعالان گردشگری، حفظ آمادگی برای وضعیت جنگ، حفظ بازار و مشتری و استمرار حمایت‌های مالی از فعالان صنعت است.

اولین وزارتخانه در پیگیری حمایت‌های مالی از فعالان

محسنی‌بندپی با اشاره به پیگیری‌های ویژه وزیر میراث فرهنگیصالحی امیری، گفت: ما اولین وزارتخانه‌ای هستیم که این موضوع را در دستور کار دولت قرار داده‌ایم و پنج یا شش جلسه برگزار شده که آخرین جلسه با حضور رئیس سازمان تأمین اجتماعی، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت و مدیرعامل بانک رفاه در همین سالن برگزار شد تا هر مشوق و حمایتی که برای فعالان صنعت گردشگری لازم است، فراهم شود.

تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری و روز ملی بوم‌گردی

وی از برگزاری برنامه‌های متنوع در گردشگری داخلی خبر داد و گفت: هفته دیگر روز ملی بوم‌گردی را پیش رو داریم.

معاون گردشگری در پایان با اشاره به اسلاید آماری تأکید کرد: در سال ۱۴۰۴، مجموع ورودی گردشگران خارجی به ایران به ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسید که نسبت به سال قبل ۵۹ درصد رشد داشته است. این دستاورد حاصل توقف‌ناپذیری و برنامه‌ریزی مستمر در سخت‌ترین شرایط بود.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت خلاقیت در تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری اظهار داشت: ما باید تنوع‌بخشی خلاقانه به محصولات گردشگری سلامت، گردشگری ساحلی، دریایی و طبیعی را در دستور کار قرار دهیم.



وی افزود: تقویت بازاریابی و توسعه گردشگری بین‌المللی با بهره‌گیری از ظرفیت خرد جمعی تشکل‌های تخصصی، اولویت اصلی ماست و خوشبختانه وزیر میراث‌فرهنگی، دکتر صالحی‌امیری، دستور صریح داده‌اند که منابع ارزی لازم برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری کشور در اختیار قرار گیرد.



کارآمدی دولت و مدیریت هوشمند؛ ستاد سفر ۱۶ روز زودتر فعال شد



محسنی‌بندپی در ادامه به کارآمدی دولت و مدیریت هوشمند اشاره کرد و گفت: ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر امسال ۱۶ روز زودتر از موعد مقرر شروع به کار کرد. در حالی که معمولاً این ستاد از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین فعال می‌شد، امسال با تصمیم به‌موقع، فعالیت خود را از اوایل اسفند آغاز کرد تا خدمات بهتری به مسافران ارائه شود.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به شعارهای سازمان در حوزه محیط زیست گفت: یکی از محورهایی که ما روی آن کار کردیم، شناسایی تأسیساتی است که ضایعات پلاستیکی کمتری داشته باشند و این موضوع می‌تواند در درجه‌بندی و حوزه نظارت، یک مؤلفه بسیار مثبت و آموزشی باشد.

پروژه برق سبز؛ گامی به سوی گردشگری پایدار

وی از اجرای پروژه برق سبز در کشور خبر داد و افزود: امسال با همکاری شرکت سرمایه‌گذاری، پروژه برق سبز در کشور در حال شکل‌گیری است و ایجاد نیروگاه خورشیدی کوچک‌مقیاس در تأسیسات گردشگری با ظرفیت ۵ تا ۲۰ کیلووات در دستور کار قرار گرفته است.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، با اشاره به آمار اقامت‌های رسمی کشور اظهار داشت: ۲۹ میلیون و ۷۳ هزار مسافر در اقامتگاه‌های رسمی کشور داشتیم که از رصد و نظارت مستقیم ما خارج هستند و این آمار نشان می‌دهد هتل‌ها خالی بوده‌اند، نه به این دلیل که مردم تمایل نداشتند، بلکه به دلیل شرایط اقتصادی و مسائل معیشتی، رفتار سفر خود را تغییر داده‌اند.

خالی بودن هتل‌های جنوب در اوج فصل گردشگری

وی با اشاره به وضعیت استان‌های ساحلی تصریح کرد: به جز مازندران با ۸۵ تا ۸۶ درصد پر شدن ظرفیت هتل‌ها و گیلان با حدود ۶۰ درصد، در بقیه استان‌ها از جمله قشم، کیش، بندرعباس، بوشهر و خوزستان که فصل گردشگری آنها اسفند و فروردین است، هتل‌ها کاملاً خالی بودند.

معاون گردشگری با بیان اینکه حمایت از فعالان صنعت گردشگری همچنان در اولویت است، گفت: دستور کار ما همچنان پرداخت حق بیمه، مسائل مالیاتی و تعویق اقساط وام‌های دریافتی است و برای گردشگری داخلی نیز در شرایط جنگ، رونق گردشگری داخلی را به عنوان یک اصل و راهبرد اصلی پیگیری می‌کنیم.

طراحی کارت سفر با تسهیلات ۴ درصد

محسنی‌بندپی از طراحی «کارت سفر» خبر داد و افزود: قبل از جنگ، استان اصفهان طرحی اجرا کرد که قیمت‌ها تا نصف کاهش یافت و با همکاری بانک‌های عامل آن استان، به هر مسافری که قصد سفر به اصفهان را داشت، وام با بهره ۴ درصد تعلق می‌گرفت و در جلسه معاونین گردشگری استان‌ها، تأکید کردیم که بانک‌های عامل هر استان با جامعه هتلداران مذاکره کنند تا هتل‌ها تخفیف بدهند، ما وام بدهیم و از طرف دیگر حمایت‌های لازم را انجام دهیم تا کار به درستی صورت گیرد.

تأثیر جنگ رمضان بر توقف گردشگری

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره جنگ رمضان گفت: در ایام جنگ رمضان بودیم که این جنگ باعث شد ضربه سنگینی به صنعت گردشگری و فعالان آن وارد شود و عملاً گردشگری متوقف شد؛ نه گردشگر داخلی داشتیم و نه گردشگر خارجی و فعالان گردشگری و کسانی که در این صنعت کار می‌کنند، به شدت آسیب دیده‌اند.

وی با اشاره به راهبرد وزارتخانه و نگاه دولت در توانمندسازی جوامع محلی گفت: برای اولین بار، تقریباً ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برای بوم‌گردی‌ها و صنایع دستی در نظر گرفته شده است. تاکنون حدود ۳۰ هزار پروژه به بانک‌ها معرفی شده‌اند.

وی افزود: این تسهیلات هم برای استانداردسازی بوم‌گردی‌ها، هم برای احداث آنها و هم برای ایجاد کارگاه‌های صنایع دستی در کنار بوم‌گردی اختصاص پیدا می کند.

نقش بوم‌گردی‌ها در پدافند غیرعامل و اسکان مهاجرت معکوس

محسنی‌بندپی با اشاره به عملکرد بوم‌گردی‌ها در ایام جنگ تصریح کرد: در همین جنگ شاهد بودیم که بوم‌گردی توانست نقش مدیریت پدافند غیرعامل را ایفا کند. توانست اسکان دهد، جای بدهد و ما شاهد مهاجرت معکوس بودیم. شعاری که داده بودیم «هر روستا یک بوم‌گردی» در حال تحقق است و بسیاری از روستاها دارای بوم‌گردی هستند.

وی تأکید کرد: منابع برای سال ۱۴۰۵ نیز پیش‌بینی شده تا مثل سال ۱۴۰۴ شاهد رونق و توسعه بوم‌گردی باشیم.

مجوز ساخت بوم‌گردی تا ۵۰۰ متر خارج از بافت روستا

وی از تصویب سیاست جدیدی خبر داد و افزود: متقاضیان می‌توانند تا ۵۰۰ متر خارج از بافت روستا نیز مجوز احداث بوم‌گردی دریافت کنند و این اقدام در راستای سیاست‌های تشویقی و توسعه پایدار گردشگری روستایی انجام شده است.

،معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، از توافق جمعی میان نهادهای کلیدی برای ساماندهی گردشگری سلامت خبر داد و گفت: وزارت بهداشت، وزارت گردشگری، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، سازمان نظام پزشکی، اتاق بازرگانی و تشکل‌های صنفی حوزه گردشگری همه به جمع‌بندی رسیدیم که این برش در دولت تصویب و ابلاغ شود. این می‌تواند تحولی بسیار عظیم در گردشگری سلامت کشور ایجاد کند.



راه‌اندازی سامانه گردشگری سلامت



وی با اشاره به فعالیت‌های دکتر عباسی، دبیر شورای راهبری سلامت افزود: ما گردشگری سلامت را راه‌اندازی کردیم. اعتماد و دانش تخصصی که در این حوزه داریم، این امکان را به ما می‌دهد که ظرف دو سال، آنچه را از دست دادیم جبران کنیم.



ایران پیشرو در پیوند کبد، کلیه، ناباروری، دندانپزشکی و زیبایی



معاون گردشگری تأکید کرد: در پیوند کبد، کلیه، درمان ناباروری، دندانپزشکی پیشرفته و زیبایی، جزو کشورهایی هستیم که هم دانش تخصصی داریم و هم مقرون به صرفه هستیم.

به گفته وی؛ ۲۸.۵ همت مجموع خسارات حوزه گردشگری است.



وی تأکید کرد: همان‌طور که اشاره کردم، غیر از مازندران و گیلان، بقیه هتل‌ها عملاً تعطیل بودند. الان حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد ضریب اشغال دارند و در اقامتگاه‌های رسمی، فقط چهار درصد از ۲۹ میلیون مسافر گیر افتاده‌اند. یعنی صنعت دچار رکود و عدم فعالیت شده است.



وی در ادامه با ارائه آماری از گردشگری سلامت تصریح کرد: بر اساس خروجی سامانه سپاس وزارت بهداشت، در سال گذشته یک میلیون گردشگر سلامت با هدف درمان از ۱۶۴ کشور داشته‌ایم و برآورد ما از آمارهای بین‌المللی مبدأ و دفاتر مجوزدار، رشد ۵۰ تا ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد که نسبت به دو سال پیش ۱۰ درصد رشد داشته است.

معاون گردشگری: ۶۴ تاسیسات گردشگری در جنگ رمضان خسارت دید



معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، با اشاره به خسارات وارد شده به صنعت گردشگری در ایام جنگ رمضان اظهار داشت: متأسفانه ۶۴ تاسیسات گردشگری در جریان جنگ رمضان دچار خسارت شدند. در مجموعه پذیرایی پاسارگاد زنجان، ۱۸ نفر به شهادت رسیدند.



تفاوت خسارت میراثی و گردشگری



وی با تفکیک خسارت‌های حوزه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: در حوزه میراث فرهنگی، ۱۶۰ و خورده‌ای تاسیسات در تولیت وزارتخانه بود، اما این ۶۴ تاسیساتی که خسارت دیده‌اند، متعلق به بخش خصوصی هستند. این مکان‌ها محل کسب و کار، امرار معاش و ارائه خدمت به مسافران بوده‌اند.



۶۰۰ میلیارد تومان خسارت مستقیم در ۱۳ استان



معاون گردشگری با ارائه برآورد خسارت‌ها گفت: تقریباً ۶۰۰ میلیارد تومان خسارت مستقیم به این ۶۴ تاسیسات در ۱۳ استان کشور وارد شده است. علاوه بر خسارت مستقیم، یک چهارم (۲۵ درصد) نیز به عنوان عدم النفع محاسبه شده است؛ به این معنا که این واحدها می‌توانستند کسب و کار کنند و درآمد داشته باشند اما به دلیل جنگ و خرابی‌ها نتوانستند.



۲۸.۵ همت عدم النفع کل صنعت گردشگری در ۴۵ روز



محسنی‌بندپی با اشاره به عدم النفع کل صنعت گردشگری تصریح کرد: جمعاً ۲۸ و نیم هزار میلیارد تومان (۲۸.۵ همت) عدم النفع برای کل صنعت گردشگری در ۴۵ روز جنگ محاسبه شده است.



وی تأکید کرد: این آمار شامل ایرلاین‌ها نمی‌شود و فقط مربوط به همان ۴۵ روز جنگ است. مجموع خسارت مستقیم ۶۰۰ میلیارد تومانی به ۶۴ تاسیسات، به اضافه ۲۸.۵ همت عدم النفع، خسارت سنگینی را به صنعت گردشگری وارد کرده است.

