  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۳

هم‌افزایی برای حمایت از آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های علمی

هم‌افزایی برای حمایت از آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های علمی

دبیر هیئت دولت در دیدار با معاون علمی رئیس‌جمهور بر اهمیت هم‌افزایی میان معاونت علمی و هیئت دولت در راستای تسهیل فرآیندهای حمایت از آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های علمی و فناوری تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، سید کامل تقوی‌نژاد، دبیر هیئت دولت در دیدار با حسین افشین، در محل معاونت علمی، روند بررسی آسیب‌های ناشی از جنگ رمضان به زیرساخت‌های علمی و فناوری کشور را مورد بحث قرار داد.

در این نشست، سازوکارهای بهبود همکاری میان دبیرخانه هیئت دولت و معاونت علمی به منظور تسهیل فرآیند تصویب قوانین و مقررات مرتبط با حمایت‌های مورد نیاز به جهت ترمیم و تقویت زیست‌بوم دانش‌بنیان بررسی شد.

در این دیدار افشین با ارائه گزارشی از سفرهای استانی پیوسته خود در هفته گذشته به بیان چالش‌های پیش‌روی شرکت‌های آسیب دیده در استان‌های مختلف کشور پرداخت.

هدف از این دیدار، هماهنگی بیشتر میان معاونت علمی و بدنه تصمیم‌گیرنده دولت عنوان شد تا با حذف فرآیندهای موازی، مصوبات مرتبط با اقتصاد دانش‌بنیان با سرعت بیشتری به مرحله اجرا برسند.

کد مطلب 6827400
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه